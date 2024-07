Finalese, prove d'intesa tra Comuni sull'outdoor: "Rispetto, consapevolezza e collaborazione per preservarlo"

Il comun denominatore dell’incontro è stato quello di avviare un dialogo " finalizzato a trovare le modalità più efficaci per promuovere e favorire gli approcci consapevoli ai nostri territori, e di normare nel modo più corretto e a livello comprensoriale e poi definire come punire e limitare se non impedire, invece, i comportamenti irrispettosi ".

"Consapevoli dell’importanza a livello turistico ed economico di tale flusso - aggiunge il sindaco promotore e portavoce dell'incontro - non bisogna dimenticare o perdere la volontà di mantenerlo su binari di rispetto e consapevolezza nei confronti di territori fragili grazie alla collaborazione auspicata di coloro che ne vogliono prendere atto con responsabilità ed obiettività".

Comi spiega quindi come nelle prossime settimane ciascuna delle amministrazioni coinvolte "analizzerà, per il proprio territorio di competenza, criticità e aspetti positivi per poi condividerli con le altre, e stabilire, di comune accordo, la migliore forma per dare sostanza a quanto sarà emerso e alle richieste e necessità del territorio stesso".