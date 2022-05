Coldiretti: "Italia dato peggiore UE, obesi 42% dei bambini"

In Italia il 42% dei bambini tra i 5 e i 9 anni è obeso o in sovrappeso, con un risultato che è il peggiore dell’Unione Europea, dove la media è del 29,5%, e un impatto potenzialmente devastante sulla salute delle giovani generazioni. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sul Rapporto 2022 dell'ufficio europeo dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) che evidenzia come per gli adulti il risultato italiano sia, invece, sostanzialmente sui livelli Ue, con il 58,5% con eccesso ponderale. Un trend dunque che evidenzia come il problema riguardi soprattutto i giovani: nella fascia d’età tra i 7 e i 9 anni si registra, infatti, un 41,9% di obesità rispetto a una media comunitaria del 29%, e in quella tra i 10 e i 19 anni la percentuale è del 34,2% rispetto al 24,9% degli adolescenti europei.

A pesare sono soprattutto modelli sbagliati di consumo all’interno dei nuclei familiari con il preoccupante abbandono dei principi della dieta mediterranea: basti pensare che ben sei adolescenti italiani su 10 non mangiano né frutta né verdura ogni giorno, aumentando così i rischi legati all’obesità e alle malattie ad essa collegate. Un tema che sarà peraltro anche al centro del Macfrut di Rimini, Fruit & Veg Professional Show a Rimini all’Expo Centre nello Stand Coldiretti, Padiglione B5–stand 075, con l’inaugurazione in programma oggi con la presenza del presidente nazionale Prandini e del Segretario Generale Gesmundo.

“Per assicurare una migliore alimentazione ed educare le nuove generazioni è importante recuperare abitudini a tavola più sane, –spiegano Gianluca Boeri Presidente Coldiretti Liguria e Bruno Rivarossa Delegato Confederale- ma anche qualificare l’offerta delle mense scolastiche con cibi locali a km 0 che valorizzano le realtà produttive locali e garantiscono genuinità e freschezza. La Coldiretti è impegnata nelle scuole medie ed elementari con il progetto “Educazione alla Campagna Amica”, con lezioni nelle fattorie didattiche e nei laboratori del gusto organizzati nelle aziende agricole e in classe. L’obiettivo è di formare consumatori consapevoli sui principi della sana alimentazione e della stagionalità dei prodotti, per valorizzare i fondamenti della dieta mediterranea e ricostruire il legame che unisce i prodotti dell’agricoltura con i cibi consumati ogni giorno fermando il consumo del cibo spazzatura”.