Termina con il lieto fine la vicenda di Cinzia Ferrara: concessa la 'proroga' di 30 giorni

E’ termina la nota alla vicenda di Cinzia Ferrara, l’allevatrice di Testico nell’entroterra di Andora sfrattata come i suoi 90 animali, anatre, papere, asini, capri, gatti, cani, galline, tacchini che rischiavano seriamente l’abbattimento.

La visita dell’ufficiale giudiziario di oggi ha confermato la ‘proroga’ di 30 giorni per consentire il trasferimento. Nei giorni scorsi Cinzia e la sua Arca di Noè hanno trovato ospitalità presso l’Agriturismo Fattoria Didattica ‘Pè Pasciùn’ di località Bosco nel comune di Casanova Lerrone. Oggi scadeva l’ultima proroga concessa dal tribunale di Savona per permettere a Cinzia di trovare una soluzione.

Negli ultimi mesi per Cinzia Ferrara erano arrivate solo docce fredde, l’ultima il mancato trasferimento a Fontanile, in provincia di Asti, in precedenza il blocco a causa dell’influenza aviaria da parte dell’Asl della Toscana.

“Sono felice - dice - della possibilità offertami da Marina di ‘Pè Pasciùn’. Avrò, infatti, a disposizione per i miei animali 5mila metri quadrati e un boschetto, oltre a una soluzione abitativa per me. Ma ci sono adeguamenti da fare, oltre al trasloco ed è una soluzione che ho trovato solo pochi giorni fa, non c’è stato il tempo materiale. Speravo nella comprensione dei proprietari, ma non c’è stata e non so cosa possa capitare a me e ai miei animali”. "Avevo un terreno che si è liberato -confessa Marina Blengeri di Pè Pasciùn’ - quindi mi è sembrata una bella occasione poterlo dare Cinzia. C'è anche una possibilità abitativa".

La prima scadenza di sfratto esecutivo era stata il 1º ottobre del 2021. Cinzia Ferrara che stava anche lottando con i postumi di un infortunio che si è procurata lavorando in campagna, aveva lanciato un appello disperato sul nostro giornale. Vittima della crisi economica conseguente al covid, aveva dovuto interrompere la sua attività di vendita ambulante di prodotti biologici ed era naufragato un progetto ecologico, una vera e propria scelta di vita, legato alla concimazione e la cura dei terreni utilizzando le oche libere di pascolare sotto le coltivazioni di alberi da frutto. Era, così, venuta, così, venuta meno per lei la possibilità di pagare l’affitto del casolare di campagna e del terreno (700 euro al mese), in località Roggio a Testico.

Per trovare una soluzione a Cinzia si sono mossi molti animalisti, associazioni e c’è stato anche l’aiuto del sindaco di Testico Lucia Moscati.