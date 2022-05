Pnrr, Natale (Pd): “Conclusa la commissione speciale sul Next Generation EU. Esperienza proficua e interessante”

“Si è conclusa oggi, dopo un anno di lavoro, la commissione speciale con funzioni di studio sul Next Generation Eu. Da parte dei commissari è emessa l’esigenza di continuare questo lavoro, nelle modalità che saranno decise dall’ufficio di presidenza integrato. Quanto svolto è stato proficuo e interessante, sono state approfondite molto tematiche e oggi si apre una nuova stagione che non è più quella di studiare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma quella di vederne gli effetti sul territorio”. Lo dichiara il presidente della Commissione Davide Natale e consigliere regionale del Partito Democratico in chiusura dei lavori.

“E’ stato un anno di confronto, analisi e approfondimento che ci ha permesso di conoscere nei dettagli il Pnrr – spiega il presidente della Commissione - dando la possibilità a tutti di confrontarsi. In commissione abbiamo audito stakeholder, rappresentanti del Ministero, sindacati e territori. Si è passati da una conoscenza per titoli a una consapevolezza delle reali opportunità e delle ricadute che il Piano avrà sulla Liguria. Questo ha permesso di fare proposte concrete e di avviare un dibattito in consiglio regionale e con tutti i soggetti coinvolti, per valutare quale fosse il modo migliore e più proficuo per investire i fondi stanziati”.

“Si è trattato, inoltre, dell’unico caso – osserva Natale riferendosi alla Commissione sul Next Generation Eu - in cui ci sia stato un coinvolgimento diretto della minoranza nei percorsi di attuazione del Pnrr. Questa scelta ha avuto dei risvolti positivi, perché la discussione che si è generata è sempre stata responsabile e condivisa, entrando nel merito e lasciando da parte le polemiche, inutili. Un risultato che non deve andare disperso”.

“Con l’arrivo del Pnrr – riprende il presidente della commissione - arriveranno fondi per il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile, si avvieranno i progetti presentati dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e del Mar Ligure Occidentale si apriranno i bandi per le comunità energetiche e per la produzione di idrogeno. Alcuni esempi che danno l’idea della portata di lavoro che c’è ancora da fare”.

“Per questo, ora che si apre questa nuova fase, chiusa la parentesi dello studio e dell’approfondimento dei progetti – osserva Natale guardando al futuro – è arrivato il momento di collaborare con i diversi soggetti attuatori al fine di predisporre la realizzazione di quanto presentato. Infatti, in commissione è emersa l’esigenza di individuare le modalità migliori affinché quanto realizzato non si disperda e l’esperienza fatta prosegua”.