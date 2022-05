Un nuovo rifugio felino a Cairo, Lida Valbormida: "Un sogno che si avvera" (FOTO)

"Un sogno che si avvera, passo dopo passo, impronta dopo impronta", quello delle volontarie della Lida sezione Valbormida di aprire un nuovo rifugio felino a Cairo Montenotte.

"Grazie alla generosità di una famiglia cairese, lo scorso 4 aprile ci è stato donato l'immobile dove sorgerà la nuova struttura: si tratta dell'edificio che, per tanti decenni, è stato sede della trattoria nei pressi delle Funivie a Bragno" spiegano dall'associazione.

"I lavori ordinari di sistemazione e predisposizione dei locali al piano terra procedono senza sosta, per merito di volontari e amici dei mici, e a breve arriveremo all'inaugurazione e all'avvio dell'attività di degenza".

"L'intento è quello di proseguire, poi, i lavori al primo piano per diventare gattile a tutti gli effetti: il nostro sarebbe il primo e unico in Valbormida, nell'ottica di servire al meglio i comuni che ne fanno parte prevedendo, tra l'altro, un locale d'isolamento per la cura degli infettivi, aree dedicate ai mici recuperati con FeLV, un ambulatorio veterinario per visite dei mici ospitati, stanze dedicate alle gatte con cuccioli. Vorremmo anche integrare l'attività principale di cura e sterilizzazione dei gatti, con un'attività di tipo sociale volta a realizzare un'interazione tra umani (es. scolaresche, persone diversamente abili) e felini, al fine di generare un circolo virtuoso di consapevolezza, rispetto e benessere di entrambe le specie".

"Ci piacerebbe riuscire a creare una rete capillare di volontari distribuiti sul territorio valbormidese e, come tutte le associazioni di questi tempi, saremmo felici di trovare nuovi compagni d'avventura: i requisiti? Voglia di far del bene, spirito di gruppo e serietà" concludono le volontarie della Lida.