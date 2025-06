Addio a Luciano Germone, pioniere della pizza a Cairo: aveva 94 anni

Cairo Montenotte piange la scomparsa di Luciano Germone, aveva 94 anni. Fondatore nel 1954 della storica pizzeria “Da Luciano”, situata in piazza della Vittoria, è stato un vero pioniere: il primo a portare la pizza nella città quando questo piatto era ancora poco conosciuto.

Con grande passione e lungimiranza, trasformò il suo locale in un punto di riferimento per chi desiderava gustare una pizza fragrante o una farinata dorata, preparata secondo la tradizione. Il suo amore per la cucina e la cura nei dettagli fecero sì che “Da Luciano” diventasse un simbolo di qualità e autentica tradizione.

Negli anni, la pizzeria è cresciuta insieme alla città, diventando un luogo dove generazioni di famiglie valbormidesi si sono incontrate e hanno condiviso momenti preziosi. Il figlio Guido ha raccolto con orgoglio l’eredità del padre, continuando a portare avanti la tradizione con la stessa cura e dedizione.

I funerali di Luciano si terranno domani, mercoledì 11 giugno, alle 15.30 nella chiesa di San Lorenzo, mentre oggi alle 17.30 sarà recitato il rosario nella stessa parrocchia.