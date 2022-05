Spostamento della ferrovia Finale-Andora, a Borghetto l'incontro tra il Commissario Macello e le associazioni di categoria (FOTO)

Un confronto costruttivo all'interno del quale sono state affrontate tutte le preoccupazioni del territorio. Si può riassumere così l'incontro, svoltosi questa mattina nella sala consiliare del comune di Borghetto Santo Spirito, che ha visto il Commissario straordinario di RFI per il raddoppio ferroviario, l’Ingegner Vincenzo Macello, presentare il nuovo tracciato alle associazioni di categoria.

Per l'occasione erano presenti rappresentanti di Coldiretti, Cia, Confagricoltura e Assoutenti; tecnici di Italferr e RFI, oltre al consigliere provinciale Alessandro Navone e a diversi componenti della locale amministrazione comunale uscente. Nel corso del dibattito sono state evidenziate le perplessità sull'opera dal punto di vista ambientale, paesaggistico, del consumo del territorio, ma anche legate alla futura fruizione ed accessibilità delle nuove fermate e agli espropri.

Con la sede del tracciato ormai non più in discussione, gli argomenti trattati hanno comunque offerto spunti interessanti al punto che sono stati concordati per il futuro ulteriori incontri, tra questi anche quelli con i privati per analizzare nel dettaglio le singole situazioni emerse. Da segnalare, in conclusione, che non è mancato nemmeno un momento polemico con Assoutenti che ha nuovamente espresso tutta la propria contrarietà all'opera di spostamento a monte della linea ferroviaria Finale Ligure - Andora.