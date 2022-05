Trasportare un’auto a grande distanza: consigli utili e pratici da seguire

Può capitare per numerose ragioni di avere la necessità di spedire un’auto tra due località molto distanti tra loro. In questi casi, è chiaro che diventa difficoltosa l’organizzazione in autonomia di tale operazione ed è sempre meglio affidarsi a dei professionisti del settore del trasporto auto.

Si tratta di una necessità che può essere legata spesso e volentieri al mercato dell’usato. Può capitare che delle vetture che vengono immatricolate al nord Italia, infatti, vengano comprate da persone residenti al sud e, di conseguenza, debbano essere inviate in tali zone, attraversando tutto il territorio italiano. Ci sono diverse opzioni per inviare una vettura, ma è chiaro che serve valutare diversi aspetti per fare la scelta migliore in base alle proprie esigenze.

Modalità e scelta del servizio

Come detto in precedenza, sono diverse le opzioni tra cui scegliere per la spedizione di una vettura. È bene mettere in evidenza prima di tutto che ci sono diversi servizi che sono specializzati in tale tipologia di trasporti. Si va dall’uso di appositi camion, oppure treni, ma anche specifici trasportatori.

Come si può facilmente intuire, in base alle proprie necessità, ecco che si può capire quale possa essere il tipo di spedizione più adeguato. Ci sono diversi aspetti che vanno presi in considerazione e che influenzano il prezzo finale di un trasporto auto. Ad esempio, a fare la differenza possono essere le condizioni in cui si trova l’auto, la zona in cui avviene la presa e lo scarico, ma anche le tempistiche di spedizione da rispettare. Insomma, si tratta di una serie di variabili che possono rendere più o meno conveniente uno o l’altro mezzo di spedizione che è stato deciso.

Trasportare una vettura via bisarca e camion

Una delle soluzioni più gettonate è rappresentata dalle bisarche. Si tratta di veicoli che vengono realizzati appositamente per soddisfare questo tipo di esigenze. Il costo, in questi casi, può essere anche molto alto ed è questa la ragione per cui serve ottenere tutte le informazioni del caso prima di dare luogo alla spedizione.

Nel caso in cui state per completare la vendita di un’auto usata a 3 mila euro, ad esempio, è meglio evitare che il trasporto possa costare oltre il doppio rispetto a tale somma di denaro. Ci sono certamente altre soluzioni che sono a basso costo, ma c’è bisogno di valutarle con la massima pazienza, andando alla ricerca dei fornitori migliori, chiarendo ogni tipo di dettaglio. In alcuni casi, infatti, trovando la soluzione migliore si può ottenere un bel risparmio e anche dimezzare le spese rispetto all’opzione, ad esempio, del trasporto via treno.

Il trasporto tramite la linea ferroviaria

Tra i vari sistemi per effettuare la spedizione di un veicolo troviamo sicuramente anche il treno. È direttamente Trenitalia a proporre questo tipo di servizio. Come si può facilmente intuire, bisogna attenersi a un gran numero di vincoli, soprattutto dal punto di vista amministrativo. È fondamentale, in questi casi, che la vettura sia già stata immatricolata secondo quanto previsto dalla legge e che rispetti determinate limitazioni dal punto di vista delle misure.

La spedizione via nave

Anche il trasporto navale può diventare un ottimo sistema per movimentare delle auto tra due località ad una notevole distanza. In questo caso, si può scegliere tra due vie. Ovvero, quando il conducente rimane a bordo del natante, oppure quando si fa viaggiare solamente la vettura. In questo secondo caso, ecco che gestire tutta questa operazione è molto più complicato ed impegnativo dal punto di vista burocratico. Il veicolo, in fin dei conti, viene trasportato esattamente alla stregua di una merce qualsiasi, anche se i costi sono decisamente differenti.