Torna "AlbisJazz" nelle due Albisole: aperte le iscrizioni alle masterclass

Sono aperte le iscrizioni per le masterclass della seconda edizione di "AlbisJazz", festival che dall’1 al 6 luglio 2022 porterà nelle Albisole sei grandi artisti del panorama jazz internazionale, Dado Moroni, Peter Bernstein, Gegè Telesforo, Riccardo Fioravanti, Enzo Zirilli ed Emanuele Cisi, e arricchirà le serate estive con concerti, jam session e aperitivi a due passi dal mare, in alcuni degli scorci più belli dei due comuni.

L’originale rassegna musicale dedicata alla musica jazz è organizzata dall’associazione La Bella Brezza, in collaborazione con l’associazione Note e Natura di Cuneo, i comuni delle due Albisole e il contributo della Fondazione De Mari. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere un turismo musicale, consentendo la valorizzazione del territorio e favorendo la creazione di un ideale percorso di fruizione culturale dedicato al tema della musica jazz.

Il festival alternerà momenti di corso strumentale (la mattina e il pomeriggio) ad esibizioni, di concerto vero e proprio ma anche di semplice intrattenimento sul territorio (dall’orario dell’aperitivo in avanti).

I corsi, tenuti da maestri e artisti di fama internazionale, sono rivolti ad alunni di conservatorio, appassionati e professionisti. È confermata la presenza dei cinque eccezionali musicisti della prima edizione di successo dello scorso anno: Dado Moroni terrà la masterclass di pianoforte, Emanuele Cisi di sax, Riccardo Fioravanti al basso, Enzo Zirilli alla batteria e, dulcis in fundo, la stella statunitense della chitarra Peter Bernstein che arriverà appositamente da New York. In più, quest’anno «AlbisJazz» si arricchisce della presenza di un uomo di spettacolo come Gegè Telesforo, tra le altre cose anche jazz vocalist, che terrà un corso di canto di tre giorni (1-3 luglio).

La masterclass si svolgerà la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 18,30; la sera, invece, i ragazzi suoneranno live nei locali della zona dalle 20,30 alle 21,30 in occasione dell’aperitivo; infine, dalle 22 alle 23,30, verranno organizzate jam session sul territorio per animare i locali (il programma delle serate è ancora in via di definizione e verrà reso noto prossimamente). Infine, il 6 luglio, i maestri e gli allievi si esibiranno in un grande concerto di fine corso fruibile gratuitamente dalla cittadinanza e dai turisti delle due cittadine del savonese.

Per le iscrizioni alla masterclass e per ulteriori informazioni, consultare il sito www.albisjazz.it (alla sezione "Masterclass", è possibile anche compilare, senza impegno, un modulo informativo) oppure contattare i numeri 019.489679 o 380.8914196 tutti i giorni dalle 9 alle 18; o ancora, scrivere una mail all’indirizzo labellabrezza@gmail.com. Attivi anche i canali social Labellabrezza su Instagram e La bella brezza su Facebook.

L’associazione “La bella brezza” è nata del 2019 da un gruppo di cittadini albisolesi, un gruppo di giovani e meno giovani, liberi professionisti, docenti e pensionati che, in una afosa sera dʼestate, snocciolando tra loro idee e progetti per Albisola, hanno deciso di provare a realizzarli. Il nome La Bella Brezza è tratto dalla poesia di Angelo Barile, albisolese doc, un nome che sa di lieve, di freschezza, di equilibrio, di cambiamento senza turbamento. L’associazione ha sin da subito indicato come proprio obiettivo quello di realizzare progetti sul territorio albisolese per la riscoperta e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, naturale e paesaggistico della città. Organizza eventi culturali e/o sportivi, nonché convegni e corsi di formazione, avvalendosi di una proficua rete di collaborazioni.

L’associazione “Note e Natura” è nata nel 1998 a seguito di un’iniziativa coordinata dal 1996 con l’Associazione culturale Trekking in Langa ed il Comune di Bergolo (CN) allo scopo di istituire Corsi estivi di Musica Classica sia per bambini che per studenti ed adulti con docenti di fama nazionale ed internazionale. Da allora, collabora con le Istituzioni locali per divulgare la musica classica gestendo le attività nell’ambito musicale e della ricreazione in genere, tra cui master e corsi di alto perfezionamento - in particolare sono stati di grande impatto i corsi di Canto Lirico della Prof. Franca Mattiucci, ad oggi una tra le migliori didatte nel campo della lirica a livello internazionale. L’associazione ha inoltre collaborato per 4 anni con i circoli didattici di Alba e di Santo Stefano Belbo per la realizzazione di Corsi di Musica e Danze Occitane nonché laboratori di Teatro dialettale che riscuotono sempre un grande successo tra gli insegnanti curricolari ed ha ricevuto contributi concessi sulla Legge 26/90. Dal 2001, l’Associazione partecipa, con Associazioni e Istituzioni locali, nella scelta artistica di alcuni Festival Musicali che si svolgono sul territorio.