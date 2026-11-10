A Ortovero e Pogli la musica tradizionale diventa unione e condivisione negli Oratori con "Le Nostre Radici"

Più che una semplice rassegna di concerti, un'occasione preziosa per ritrovarsi, riconoscersi e fare comunità attorno al calore delle memorie popolari. Prende il via la seconda edizione della rassegna "Le Nostre Radici - Musica e Condivisione", un ciclo di tre appuntamenti intitolato "Voci ed armonie nelle Confraternite".

Promosso in stretta sinergia con il Comune di Ortovero e l'Associazione Culturale Corelli Musica, il progetto mette al centro la musica tradizionale come uno straordinario strumento di aggregazione, capace di abbattere le distanze e far dialogare il passato con il presente attraverso l'emozione dell'ascolto condiviso. Per favorire questo spirito di vicinanza e partecipazione, gli incontri abiteranno gli storici oratori del territorio, spazi che per secoli sono stati il cuore pulsante della vita sociale e della solidarietà locale.

Il cartellone si sviluppa come un cammino collettivo tra canti e melodie d'altri tempi, suddiviso in tre momenti:

Domenica 15 novembre (ore 16:30) presso l’oratorio di Santa Caterina di Alessandria il viaggio comincerà con il QUBA LIBRE Trio con lo spettacolo "Musiche e canti d'Oc". L'intreccio tra la voce di Paola Lombardo, la ghironda e l'organetto di Simonetta Baudino e la fisarmonica Giuseppe Quattromini ricreerà l'atmosfera delle antiche feste occitane, dove il canto era un rito collettivo di condivisione e accoglienza.

Continuerà domenica 22 novembre (ore 16:30) sempre all’ Oratorio Santa Caterina di Alessandria con il TRIO DELL'APPENNINO. Il concerto dal titolo "L'Usignolo: Mazurche, valzer, ballate e alessandrine dalle terre dell'appennino" vedrà i più importanti musicisti della tradizione delle quattro province ovvero Stefano Valla (piffero, voce) e Daniele Scurati (fisarmonica, voce) insieme al rinomato “piper” Fabio Rinaudo (piva ligure e musette) presentare il repertorio da ballo e le ballate di questo antico repertorio, dove con i canti e le musiche si rappresentava quella unità culturale delle terre d’appennino.

L’ultimo concerto sarà il 7 dicembre (ore 21:00) a Pogli presso l’Oratorio di Sant'Antonio Abate. Vedrà duo formato da Fabio Rinaudo e Julyo Fortunato in "Cornamusa e fisarmonica... suoni d'ancia". Con lo speciale focus "Tra il Piemonte e il Centro Francia: il Soffio della Tradizione", l'esibizione mostrerà come il percorso della fisarmonica e della cornamusa nei secoli scorsi, dove diventarono grandi antagonisti. Ma nonostante ciò il loro repertorio è diventato un fondamento in diverse culture geograficamente distanti ma unite dalla musica, vista come espressione dell’animo umano.

La rassegna invita la cittadinanza e i visitatori a riscoprire il valore profondo dello

stare insieme, lasciandosi trasportare da suoni acustici genuini e senza tempo.

Per informazioni e contatti è possibile telefonare al numero 328 3259705 o inviare un'email a info@comuneortovero.it.