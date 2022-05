Stress di coppia: quali sono i problemi più diffusi e come superarli

Sono diverse le problematiche che possono incidere sul benessere di coppia, a partire dall'incertezza professionale ed economica, fino alle pesanti ripercussioni che ha avuto l'avvento della pandemia da Covid sulle abitudini delle persone. Come certificano i più recenti dati Istat, gli effetti del virus sono stati devastanti anche sul fronte della natalità, con una significativa diminuzione delle nascite durante il biennio compreso tra il 2020 e il 2022. Non sono, tuttavia, solo le difficoltà materiali a minare la stabilità della coppia: dalla mancanza di comunicazione tra i partner, che conduce a un progressivo isolamento, fino alla difficoltà nel conciliare l'organizzazione famigliare e il tempo dedicato al partner, le cause che possono indebolire il rapporto sono numerose, e spesso si ripercuotono anche nella sfera dell'intimità.

Condivisione e dialogo, così le coppie ritrovano l'intimità

Quando una coppia si trova ad affrontare un periodo difficile, spesso la sfera dell'intimità è la prima ad essere intaccata dai problemi. Per quanto riguarda l'uomo, è noto da tempo quanto lo stress e abitudini di vita scorrette possano influire sulla capacità erettile. Questo aspetto, infatti, è strettamente collegato al benessere psicologico, pertanto più ci si sente stanchi e sotto pressione, più aumenta la possibilità di complicazioni durante il rapporto sessuale. Se la causa di tale situazione non è di natura fisica, può essere utile provare dei rimedi naturali, come, ad esempio, l'integratore potencialex, che grazie a un mix di principi attivi di origine vegetale è in grado di offrire un contributo per affrontare al meglio questa problematica.

Fondamentale rimane, però, il dialogo tra i partner, che deve essere il perno attorno al quale ruota la coppia. Mantenere aperta una finestra di condivisione, infatti, è un elemento fondamentale che aiuta a non alimentare un senso di distanza che potrebbe, alla lunga, risultare fatale per la coppia. E' importante, quindi, riuscire a ricavarsi dei piccoli momenti di solitudine in cui gli obblighi della routine familiare vengono accantonati in favore di una ritrovata intimità.

Il piacere di scoprire cose nuove insieme

C'è un aspetto che caratterizza le coppie più affiatate: esse tendono a trovare sempre delle occasioni per fare nuove scoperte insieme; che sia un nuovo hobby, un corso di ballo di coppia, un progetto professionale che appassiona entrambi, o, semplicemente, la pianificazione del prossimo viaggio da fare insieme, i partner che condividono degli interessi sono quelli che meglio resistono alla prova del tempo. Spesso, tuttavia, il poco tempo a disposizione e l'organizzazione della vita familiare incidono fortemente sulla capacità di introdurre elementi di novità all'interno del rapporto. In caso di famiglie con figli piccoli, poi, tutto ciò diventa ancor più difficile perché si aggiunge il carico legato al lavoro di cura che coinvolge entrambi i genitori. Se, però, si vuole che la propria storia d'amore sopravviva al passare degli anni, è fondamentale trovare aspetti di novità da condividere insieme.

Un altro elemento di notevole importanza per apportare vitalità al nucleo famigliare è, oltre al tempo da passare insieme, anche quello che si trascorre da soli. Mantenere una sana autonomia dal partner è, infatti, indispensabile per fare in modo che il rapporto non si appiattisca: uscire con i propri amici, frequentare persone che non appartengono alla sfera sociale che accomuna entrambi, organizzare dei week end fra amiche, sono solo alcuni esempi di strategie da mettere in atto per non annoiarsi. E' normale, infatti, dopo molto anni passati insieme, attraversare dei momenti di stanchezza in cui sembra di conoscere tutto dell'altra persona, e per questo motivo è consigliabile non dare nulla per scontato e continuare a mantenere vivo il desiderio di ri-scoprirsi giorno dopo giorno.