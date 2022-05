Il luminare delle neuroscienze Francesco Benso ad Alassio per due giornate di formazione

Ad Alassio presso l’Istituto Salesiano i giorni 14 e 15 maggio una sessantina di clinici provenienti da ogni parte d’Italia e di diversa estrazione (medici, psicologi, neuropsicomotricisti, logopedisti, educatori, pedagogisti) si incontrano con l’equipe del professor Francesco Benso (luminare delle neuroscienze e docente e consulente per la

ricerca in alcune università italiane) per formarsi con un training cognitivo integrato (ICT) utile per abilitare, riabilitare o potenziare cognitivamente bambini con problemi del neurosviluppo, adulti con trauma cranico e anziani.

Da diverso tempo, due volte all’anno giungono in Liguria decine di professionisti per formarsi sul Metodo Benso applicato in clinica, nella scuola e nel mondo sportivo.

Studi sul metodo, che prevede anche una forma di “motricità cognitiva”, sono stati pubblicati in diverse riviste scientifiche nazionali e internazionali.