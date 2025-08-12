Calendario rifiuti in inglese per i turisti: l’iniziativa “fai da te” di un cittadino del gruppo Savona Intelligente

"Chi fa da sé fa per tre", dice un proverbio. E i componenti del gruppo Savona Intelligente non ci hanno pensato un attimo quando si è trattato di fare un manifesto informativo in inglese sugli orari di conferimento della raccolta porta a porta per il Levante.

In questo periodo, infatti, sono numerosi i turisti stranieri che hanno scelto Savona per qualche giorno di mare, e non mancano le case vacanza in città. Ma se non ci sono informazioni in una lingua a loro comprensibile, allora ci si deve arrangiare. Insomma: "Se non ci pensa Sea-S — si è detto uno di loro — dobbiamo pensarci noi".

Un'idea che salva i proprietari di case vacanze, compresi quelli che non padroneggiano al meglio la lingua e che in un inglese un po' maccheronico si sono trovati costretti a spiegare il nuovo sistema di raccolta.

Ed ecco che, sul facsimile del volantino di Sea-S, il calendario è stato rifatto in inglese. "Non è un lavoro svolto dal Comune oppure dalla Sea-S — specifica il gruppo Savona Intelligente — ma da un cittadino che ha contribuito con il proprio sapere e il proprio tempo. Chiediamo a tutti i residenti nella zona Levante che, nel proprio condominio, hanno appartamenti ad uso turistico di stamparne una copia e appenderla in bacheca all’ingresso, in modo da agevolare i conferimenti corretti, nell’attesa degli sviluppi futuri in merito alle richieste avanzate".