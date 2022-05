Consiglio Nazionale dei Commercialisti: Marina Andreatta è la prima eletta savonese della storia per l'Ordine

A seguito dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, il Ministero della Giustizia ha proclamato presidente Elbano De Nuccio di Bari. Con lui entra in Consiglio anche la savonese Marina Andreatta.

Gli Ordini territoriali erano chiamati a esprimere il loro voto per una delle due liste nazionali contrapposte e quella di Elbano De Nuccio ha avuto la meglio, risultando la più votata. La commercialista savonese Marina Andreatta, appartenente alla lista vincente, rappresenterà quindi tutta la Liguria risultando l'unica commercialista eletta della Regione.

"Sono molto onorata di ricoprire questa importante carica di Consigliere Nazionale e ringrazio il mio Ordine di Savona che mi ha supportata e sarà rappresentato per la prima volta con una sua iscritta nella sede romana" ha dichiarato la neo eletta Andreatta, che aggiunge "con tutta la squadra saremo il vertice di una piramide che rappresenta oltre 120mila iscritti e come sintetizzato nel nostro motto elettorale, con ascolto, dialogo e concretezza, daremo corso a questo nuovo progetto, con l'intento di ascoltare con mente aperta, veicolare attraverso il dialogo risposte concrete alle necessità della categoria".

I complimenti anche dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Savona, Maurizio Ferro:

"È la prima volta che la provincia di Savona ha un candidato nazionale, questo rappresenta un importante riconoscimento per i professionisti della nostra provincia, ma anche una grande opportunità di rilancio per le imprese, considerato che intorno ai nostri studi ruota tutta l'economia del territorio. Avere una rappresentanza a livello nazionale è molto importante in questo momento, soprattutto per i fondi che verranno ripartiti mediante il Pnrr".