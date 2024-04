Piccoli artisti all'asilo Faà di Bruno di Albenga espongono “capolavori” per “Pomeriggio al Museo”

L’asilo Faà di Bruno di Albenga come un museo. Gli “artisti”, pittori e scultori dai 3 ai 5 anni, hanno dato vita, per il secondo anno consecutivo, a “Pomeriggio al Museo”, una curiosa iniziativa che ha presentato in varie sale espositive veri e propri capolavori eseguiti dai piccoli allievi, sotto la sapiente e paziente guida delle loro insegnanti e dell'arteterapeuta Carla Paura.

Il percorso artistico, che si è sviluppato nel corso di vari mesi, ha utilizzato tecniche e materiali diversi che hanno suscitato l'interesse e il divertimento dei bambini trasformatisi di volta in volta in pittori o scultori in erba.

Soddisfattissima la direttrice della Scuola Daniela Plebani: “Il numero dei visitatori, non solo genitori e nonni, ha ripagato i nostri allievi e le educatrici per l'impegno profuso ed è uno stimolo a continuare su questa strada: fare conoscere e praticare l'arte e la bellezza fin da piccoli”.

Tra i lavori esposti, ha suscitato particolare interesse la grande installazione all'ingresso contro la violenza di genere: centinaia di coloratissimi cuori, ognuno con un nome o un pensiero. Addirittura, alcune delle “opere” esposte sono state acquistate e le offerte serviranno a sostenere le attività della scuola.

La direzione della scuola ringrazia il Comune di Albenga, i Fieui di caruggi, la Vecchia Albenga e tutti coloro che hanno collaborato e sostenuto l'iniziativa.