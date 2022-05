Trading di criptovalute a zero commissioni: la promozione di CryptoSmart

Fare trading online non è cosa da tutti. Le alte commissioni e la materia (alquanto complicata) scoraggiano molte persone. Ma oggi c’è una novità nel mondo crypto: con la promozione Trading di criptovalute Commissioni Zero puoi fare trading a costo zero. E non è finita. La piattaforma exchange crypto, grazie alla sua semplicità di utilizzo, è alla portata di tutti, anche a meno esperti del settore. Prima di parlare di questa fantastica offerta, cerchiamo insieme di capire cos’è CryptoSmart e quali servizi offre ai suoi utenti.

La prima piattaforma Exchange Italiana

CryptoSmart è un’azienda italiana fondata da un gruppo di imprenditori esperti del mondo crypto. Insieme, hanno dato vita ad una realtà comprensibile da tutti. La piattaforma, oltre ad avere un'interfaccia molto userfriendly, è trasparente e di facile utilizzo. Per quanto riguarda i servizi offerti, su CryptoSmart potrai accedere ai seguenti servizi:

Servizio di Exchange: consente di vendere, comprare e depositare diverse tipologie di cryptovalute. Tutte le operazioni vengono effettuate tramite semplici bonifici bancari e senza intermediari! I tuoi soldi non finiranno in conti strani esteri ma resteranno sempre nel Bel Paese. Oltre a questo, potrai trasferire sulla piattaforma anche criptovalute che possiedi già su altre piattaforme.

Servizio di staking: CryptoSmart consente di fare staking con il modello Proof of Stake. Grazie al servizio di staking puoi bloccare le criptovalute in un portafoglio per un certo periodo di tempo per proteggere la rete di una blockchain. In cambio, potrai guadagnare dei premi. In poche parole, con il servizio di staking puoi ottenere guadagni passivi! Il modello Proof of Stake è molto più vantaggioso rispetto al vecchio modello Proof of Work. Quest’ultimo è infatti poco ecologico e molto intricato poiché richiede l’utilizzo di molte risorse.

Servizio di CSPay: grazie ad esso, le aziende possono farsi pagare in criptovalute (massimizzando quindi il loro fatturato). Le criptovalute vengono convertite all’istante in euro. (in questo modo si elimina rischio legato alla volatilità del tasso di cambio della criptovaluta).

Servizio di CSMarket: grazie a CryptoSmart, potrai utilizzare le tue criptovalute nei negozi reali. In che modo? Acquistando le giftcard disponibili 24h/24h sulla piattaforma. Qui troverai le gift card di grandi marchi, dall’abbigliamento all’elettronica.

Trading a Commissioni a costo zero

Come già anticipato, con questa piattaforma hai la possibilità di fare trading online a zero commissioni. Solitamente le commissioni dei vari siti di trading sono alquanto alte. Per farti un esempio: su una somma di 100.000 euro la commissione sarebbe dello 0,2%. Con CryptoSmart questi costi si annullano completamente!

La promo Trading Commissioni Zero scade il 30 giugno. Quindi ti conviene non aspettare troppo e approfittare subito di questa irripetibile offerta! Una volta attivata, potrai fare trading online a zero commissioni per 12 mesi!

Per attivare questa promozione dovrai solo pagare una piccola somma una tantum (59 euro).

Al termine dei 12 mesi, alle eventuali transazioni successive verrà addebitata una commissione seguendo la modalità standard a volume (ossia l’addebito di una commissione per ogni transazione in base al volume, seguendo le regole del “piano commissionale standard aziendale”).