Perché l'Italia di Mancini non può più sperare nella partecipazione ai Mondiali?

Negli occhi e nei cuori dei tifosi azzurri sono ancora presenti le immagini relative alla recente sconfitta subita dall'Italia a Palermo per mano della Macedonia del Nord che ha decretato per la seconda volta consecutiva la mancata partecipazione della Nazionale ai Campionati del Mondo di Calcio. In queste settimane, però, la delusione aveva lentamente ceduto il passo a una flebile speranza e ciò in quanto pareva che gli azzurri potessero essere ripescati in seguito all’eliminazione dell’Ecuador dalla competizione iridata, ma non sarà così.

Le ragioni della possibile eliminazione dell’Ecuador

In queste settimane, come detto, il movimento calcistico italiano è stato in fermento perché l’Ecuador rischia seriamente l’esclusione dal prossimo Mondiale. La nazionale del Sud America ha infatti schierato in campo il giocatore Bryan Castillo che avrebbe falsificato i propri documenti e che, in realtà, sarebbe colombiano. Negli ultimi giorni erano girate delle voci incontrollate, avvalorate anche da alcuni dai vertici dello sport italiano, secondo le quali la FIFA avrebbe potuto escludere l’Ecuador e ripescare la Selezione più alta nel Ranking FIFA, ovvero l’Italia. Ciò, però, non accadrà e ciò in quanto anche nel caso in cui l'Ecuador venisse eliminato la FIFA ripescherebbe la migliore classificata tra le escluse della federazione Sud Americana. Tra l'altro, dando un'occhiata alle quote dei mondiali di calcio sul sito di OddsChecher, un sito specializzato nel confrontare le quote offerte dalle numerose di agenzie di scommesse operanti sul mercato, notiamo come l'Ecuador al momento sia considerata una delle possibili rivelazioni, ma come detto i verde blu rischiano seriamente di vedere i propri sogni di gloria infranti ancor prima di cominciare.

I vertici del CONI e della FIGC si sono rassegnati: l'Italia non sarà al Mondiale

Questa volta la sensazione era che, a differenza di quanto accaduto qualche mese fa con il caso Iran, l’Italia avesse realmente della chance di partecipare alla prossima rassegna mondiale. Certo, dopo la vittoria dell’Europeo i tifosi avrebbero sperato che la qualificazione potesse arrivare passando dalla porta principale e non dalla finestra, ma in fin dei conti anche il recente passato ci racconta di numerosi casi in cui delle Nazionali hanno giovato di situazione estranee al proprio controllo, come recentemente accaduto anche nelle qualificazioni Europee e come avvenne alla Danimarca nell’ormai celebre Campionato Europeo del 1992 quando gli scandinavi, da ripescati, riuscirono addirittura a vincere la Coppa.

Anche nel caso in cui l'Ecuador non dovesse partecipare ai prossimi Mondiali, a ogni modo, l'Italia non potrà giovare di questa situazione e in tutta sincerità è giusto che sia così.