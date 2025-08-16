Savona, mamma perde il controllo dello scooter e cade: bimba di 8 anni intubata e trasportata al Gaslini

Grave incidente nella notte nella pressi della rotatoria di via Stalingrado a Savona.

Una donna alla guida del suo scooter con a bordo la figlia di 8 anni ha perso il controllo e sono cadute rovinosamente sull'asfalto.

Immediato l'intervento poco dopo l'una dell'automedica del 118 e di un'ambulanza della Croce d'oro d'Albissola Marina.

La piccola che ha riportato un trauma cranico è stata intubata e trasportata in codice rosso prima all'ospedale San Paolo e poi al Gaslini di Genova. Illesa la mamma.

La polizia stradale si è occupata di rilevare l'incidente.