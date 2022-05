"Mondi Paralleli" al cinema, sarà presentata al The Space Porto Antico di Genova la "beta version" del lungometraggio girato in Liguria

Il film “Mondi Paralleli-Prigionieri del Tempo” diretto da Gianluca Messina, si avvia verso la “premiere” a cavallo tra due epoche molto importanti della storia: il Medioevo e l'Età Vittoriana, o meglio la Genova Medievale e la Londra di fine Ottocento, tra sinergie, veleni, avventure e amori.

Un percorso travagliato per la sceneggiatura scritta dall’autore Dario Rigliaco; il destino ha giocato un ruolo beffardo, vedendola coinvolta in un periodo storico ancora più “particolare” durante la sua produzione: quello dell'attuale Pandemia “Covid-19”.

Il progetto indipendente targato D&E Animation e assistito da Genova Liguria Film Commission, nasce nel 2019 e nel gennaio 2020 viene ufficializzato il cast. Molti gli attori talentuosi liguri in cerca di una vetrina importante tra i set mozzafiato che valorizzano la regione come da obiettivo del progetto. Il 02/02/2020 (data palindroma che ci si augura essere di buon auspicio), ha luogo il primo “ciak” a Novi Ligure e la location è un’eccezione (essendo in Piemonte) ma fortemente voluta dalla regia, dove, grazie alla collaborazione con un locale altamente raffinato, si girano le prime scene ambientate nella capitale inglese: il Dorian Gray Bistrot è perfetto. Il resto della “Londra vittoriana” si girerà tutto in Liguria tra Zuccarello e Genova.

Si prosegue, l'obiettivo è quello di presentare il lungometraggio in autunno 2020 e per catapultarsi nel Medioevo, seguono altri set: al Castello Spinola di Campo Ligure, nel bellissimo borgo di Pentema a due passi da Torriglia, o ancora a Cogorno, dove la location sarà la nota Basilica dei Fieschi. Ma il Covid purtroppo è già presente, dilaga e dopo solo un mese di riprese, la produzione deve interrompere i lavori a causa del lockdown nazionale: è l’inizio di un calvario.

Il progetto rimane sospeso per molti mesi, ma non perde mai la speranza di poter ricominciare da un momento all'altro, quella storia, che ha unito le forze, ha fatto sì che tutto fosse rivisto e nel rispetto delle normative vigenti potesse davvero ricominciare, ma non per molto. Altri stop e regole che rendono impossibile affrontare i costi e Mondi Paralleli si ferma più volte “ai box”.

Ma tutto ciò non basta per abbattere un progetto di questo livello, con questo entusiasmo, con questa dedizione. La squadra è più unita che mai ed ogni volta ricomincia da capo senza gettare la spugna.

Oggi, il film Mondi Paralleli-Prigionieri del Tempo ha portato a termine tutti i set in programma e ha fatto tesoro dei problemi trasformandoli in opportunità, sfruttando le interruzioni per studiare, migliorarsi e arricchire la squadra di elementi che hanno permesso di migliorare notevolmente il progetto, come Mattia Cretti, il direttore della fotografia che ha “sposato” letteralmente Mondi Paralleli, mettendo a disposizione un’attrezzatura di altissimo livello.

Venerdì 29 luglio 2022 il multisala “The Space Porto Antico” a Genova ospiterà la “beta version” del lungometraggio in un evento speciale, in una sola ed unica serata con due proiezioni, con una prima versione, con l’obiettivo di raccogliere le risorse necessarie per perfezionare il prodotto che sarà proposto alla fine dell’anno.

Il primo giugno 2022 saranno aperte le prenotazioni/prevendite da D&E Animation, dove con un contributo di dieci euro si potrà non solo visionare il film, ma soprattutto contribuire alla coronazione di un sogno, i Mondi Paralleli che la Liguria e tutti gli operatori si meritano. Per info: info.deanimation@gmail.com.

Mondi Paralleli è l’avventura di tre coraggiosi inglesi della Londra del 1800, due uomini e una donna, che attraverso la decifrazione di una mappa trovano un portale in grado di viaggiare verso un’altra epoca, un altro “tempo”. Precisamente il medioevo, la Genova dei Capitani Doria e Spinola. Tra insidie, inganni, avventure, amori e guerre, dovranno fare i conti con il passato, mentre Walter Dixon farà di tutto per avere la sua vendetta a Londra. I personaggi di fantasia interagiranno con quelli della storia, affinchè gli incontri con Guglielmo Marconi o Jacopo da Varagine possano valorizzare la cultura e la storia attraverso un’avventura mozzafiato- ci narra la trama l’autore D.Rigliaco.

Questo il link diretto al primo teaser ufficiale: https://youtu.be/LA9FXpHfwoc.