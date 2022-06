Autorità di Sistema Portuale: ok all’ampliamento di SV Port Service per la produzione di “energia green”

Il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha espresso parere favorevole sull’ampliamento della concessione e dell’integrazione del contratto di locazione alla SV Port Service SRL relativa all’impianto fotovoltaico posto sull’edificio amministrativo del terminal containers e sull’edificio port gate nelle aree retroportuali di Vado Ligure.

La SV Port Service S.R.L. – affidataria del servizio di distribuzione di energia elettrica e di illuminazione a servizio di tutte le opere connesse alla Piastra Multifunzionale di Vado – avvierà le procedure autorizzative per mettere in esercizio gli impianti fotovoltaici contestualmente all’installazione delle apparecchiature necessarie. L’energia “green” così prodotta potrà essere scomputata dai costi di consumo in carico ad AdSP centrando l’obiettivo di risparmio in termini economici e di sostenibilità ambientale.