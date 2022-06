“Disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario marittimo di Savona”: ecco la nuova ordinanza

La Capitaneria di Porto di Savona rende noto che in data 30 maggio 2022 è entrata in vigore la nuova Ordinanza N.79/2022 di “Disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario marittimo di Savona” che si propone di meglio assicurare gli aspetti correlati alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare, soprattutto durante la stagione balneare quando tali particolari attività si svolgono in zone caratterizzate dalla presenza di notevole traffico di unità da diporto.

Il provvedimento, che abroga le Ordinanze 12/2010 del 20/05/2010 e 71/2015 del 07/05/2015, è stato armonizzato al D.M. 1 settembre 2021 e definisce in un unico atto la disciplina delle attività quali sci nautico, traino di gonfiabili, paracadutismo ascensionale, jet flyer, flyboard, e-bike acquatica, le modalità di locazione e noleggio di natanti nonché l’utilizzazione delle unità da diporto in appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

La nuova ordinanza è già consultabile/scaricabile gratuitamente al seguente link (clicca QUI).

In linea generica, l’ordinanza di “Disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario marittimo di Savona”, è uno strumento che si pone al servizio del cittadino per garantire la sicurezza degli usi pubblici del mare, siano essi per diletto o per lavoro, in un periodo intenso come è quello estivo. Come tale deve necessariamente tenere in considerazione delle esigenze delle realtà locali contemperandole con le prioritarie norme a tutela della sicurezza.