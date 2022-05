"Sicurezza è amore", un evento per promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro

Un evento per sensibilizzare il mondo delle imprese sull’importanza di promuovere una profonda e positiva cultura della sicurezza, valori fondamentali per la tutela della vita dei lavoratori e, più in generale, di tutte le persone.

“Sicurezza è amore” è l’iniziativa promossa e organizzata da Unione Industriali della Provincia di Savona e Vado Gateway, società terminalistica di Vado Ligure, con il patrocinio del comune di Savona, destinata alle imprese e alle istituzioni in programma giovedì 9 giugno alle 18 al Teatro Chiabrera di Savona.

La narrazione è affidata a un toccante e suggestivo spettacolo teatrale dal titolo “A chi esita”, copione portato in scena dalla Compagnia Rossolevante per un’originale occasione di riflessione.

Appuntamento il 9 giugno con ingresso su invito, per un percorso affrontato attraverso una serie di monologhi relativi alle storie delle vittime dirette o indirette della mancanza di vera cultura della sicurezza sul lavoro, sulle strade e in altri ambienti di vita. In sostanza, un monito e uno stimolo a non abbassare la guardia.

“Ognuno di noi può essere portatore di sicurezza. Ora, senza esitare. È quanto ci indica lo spettacolo nel suo titolo e nella sceneggiatura che vivremo assieme il prossimo 9 giugno. La proposta di una simile rappresentazione è nata proprio da questa stella polare. Il rischio della retorica può essere dietro l’angolo. Ecco, mediante idee come quella della Compagnia RossoLevante vogliamo accendere una nuova luce sul tema, consapevoli di un impegno quotidiano delle nostre aziende verso i propri dipendenti” dichiara Angelo Berlangieri, presidente dell’Unione Industriali della Provincia di Savona.

Un concetto ripreso e ribadito dall’Amministratore Delegato di Vado Gateway & Reefer Terminal, Paolo Cornetto: “Salute e sicurezza sono valori che ci appartengono nel profondo e sono uno dei cardini della nostra filosofia aziendale. Per questo motivo abbiamo deciso senza esitazione di affiancare Unione Industriali di Savona in questa lodevole iniziativa per il nostro territorio e il tessuto industriale e operativo che lo anima, condividendone da subito lo spirito e le finalità”.

“Crediamo che raccontare temi così importanti come la salute e la sicurezza attraverso il linguaggio delle emozioni e delle storie narrate dall’esperienza - ha proseguito Cornetto - sia un modo davvero efficace per raggiungere il cuore delle persone e sensibilizzarle alla tutela di ciò che più prezioso possediamo: la salute e la vita nostra e degli altri”.

L’evento avrà inizio con la registrazione nel foyer del teatro prevista alle 18. A seguire, il saluto di benvenuto del Sindaco di Savona, Marco Russo, del Presidente dell’Unione Industriali della provincia di Savona, Angelo Berlangieri, e dell’Amministratore Delegato Vado Gateway, Paolo Cornetto. Subito dopo, la visione dello spettacolo “A chi esita”.

In conclusione, intorno alle 19.30, debriefing con il regista e attore, Juri Piroddi, in compagnia di Claudio Costa, Head of HSSE Vado Gateway.