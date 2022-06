Calizzano, si perde durante un’escursione, 56enne di Borghetto trovato dal Soccorso Alpino

Nel primo pomeriggio di oggi un 56enne di Borghetto Santo Spirito ha vissuto momenti di panico per essersi smarrito durante un’escursione nel bosco alla ricerca di funghi a Calizzano, in frazione Mereta.

L'uomo era con la moglie, ma dopo essersi separati, non sono più riusciti a trovarsi. Dopo essersi reso conto di aver perso l’orientamento, nel tentativo di tornare all'auto, l'uomo è caduto procurandosi alcune escoriazioni. E' toccato ai Vigili del fuoco tranquillizzarlo per lo stato confusionale che lo ha colto in seguito alla situazione contingente. Una volta calmato, l'uomo è riuscito a condividere la sua posizione via Whatsapp e la macchina dei soccorsi si è immediatamente mobilitata.

Sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino Speleologico Liguria, che lo hanno individuato e trovato immediatamente, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure, l’ambulanza della Croce Blu di Calizzano e i carabinieri. Una volta visitato, essendo in buone condizioni, ha potuto fare rientro a casa con la moglie.