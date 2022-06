"Accelerando Festival" a Savona, il 10 giugno concerto della pianista Marylene Mouquet

Venerdì 10 giugno alle ore 20.30 sarà protagonista un’interprete d’eccezione al festival pianistico internazionale per "Accelerando Festival": Marylene Mouquet, pianista francese di fama internazionale, diretta discendente dalla scuola pianistica di Arturo Benedetti Michelangeli.

In programma musiche di F. Chopin, R. Schumann, E. Granados e C. Debussy. L'appuntamento è fissato presso l'oratorio dei SS.Giovanni e Petronilla (via Guidobono) a Savona. L'evento è organizzato dall'associazione musicale Dioniso. Direzione artistica curata da Cinzia Bartoli.