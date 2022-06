Savona, alla libreria Ubik l'incontro con Massimo Candela dal titolo "Permacultura: un nuovo modello di economia"

Martedì 7 giugno alle ore 18 e 21 presso la libreria Ubik di Savona l'incontro con Massimo Candela, responsabile dell'Eco Villaggio “Torri Superiori” di Ventimiglia e membro dell'Accademia Italiana di Permacultura, dal titolo "Permacultura: un nuovo modello di economia".

Ciclo di eventi mensili a cura di Gruppo di Acquisto Solidale, Bottega della Solidarietà, Cooperativa energetica “è nostra”, Banca Etica, Fridavs for future, Ass. “doMani”, Next Nuova Economia, WWF, Comitato Savone Acqua Bene Comune, A.S.Y.A. Om, Ass. “Pipinin”, Medicina Democratica, libreria Ubik

La permacultura è la principale e più efficace strategia che abbiamo in questo momento per progettare una società sostenibile. La parola permacultura deriva dalla contrazione dei termini “agricoltura” e cultura” e “permanente”, ed è allo stesso tempo un sistema di riferimento etico, un sistema di progettazione ed un approccio pratico alla vita quotidiana. Serve a progettare interventi agricoli, urbanistici, sociali, architettonici, economici in maniera sistematica tramite l'imitazione degli ecosistemi naturali per realizzare interventi umani sostenibili.