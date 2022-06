Sabato 11 giugno sarà di scena un grande interprete italiano. Alberto Lodoletti, pianista di fama internazionale, si esibirà per il Festival pianistico Internazionale per "Accelerando Festival".

In programma musiche di L. V. Beethoven, R. Schumann e F. Liszt. L'appuntamento è fissato per le ore 20.30 presso l'oratorio dei SS.Giovanni e Petronilla in via Guidobono. L'evento è organizzato dall'associazione musicale Dioniso. Direzione artistica curata da Cinzia Bartoli.