Murialdo piange Zea Ghisolfo, ex cuoca della scuola: aveva 100 anni

Murialdo è in lutto per la scomparsa di Zea Ghisolfo, una figura amata e rispettata da generazioni di murialdesi. Avrebbe compiuto 101 anni tra soli 19 giorni.

Per decenni è stata molto più della cuoca della scuola del paese: una presenza familiare, una figura materna che ha accompagnato la crescita di centinaia di bambini. Con dedizione e passione trasformava ogni pasto in un momento di calore e accoglienza. I suoi piatti, preparati con cura secondo le ricette della tradizione, restano vivi nella memoria di chi ha avuto la fortuna di gustarli.

In paese era considerata una vera istituzione. La sua cucina nutriva non solo i corpi, ma anche il senso di comunità, contribuendo a creare un ambiente familiare e accogliente per generazioni di alunni.

La sua lunga vita, vissuta con discrezione e forza, è stata un esempio di impegno e generosità. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione a Murialdo, dove tutti la ricordano con affetto e gratitudine.

Per i nipoti e pronipoti è stata una presenza costante, un punto di riferimento fatto di amore, saggezza e dolcezza. Il suo ricordo vivrà per sempre nei loro cuori.

Con Zea Ghisolfo se ne va un pezzo della storia del paese: una testimone autentica dei valori di una comunità unita. La mensa, per tanti una seconda casa, custodirà per sempre il ricordo dei suoi sorrisi, dei suoi profumi e della sua presenza indimenticabile.