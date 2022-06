La lista "Obiettivo Comune per Calizzano-Olivieri Sindaco" incontra la cittadinanza. L'appuntamento è fissato per mercoledì 8 giugno alle ore 20.45 presso la sala polivalente "G. Verdi".

"Sarà l'occasione per un confronto sul programma elettorale e l'impegno verso il paese - spiega il candidato sindaco Pierangelo Olivieri - La partecipazione e il contributo di tutti saranno importantissimi e fondamentali per il miglior risultato dell’attività amministrativa per la nostra comunità".