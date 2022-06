Idee per una gita sul mare

Il profumo del mare comincia a farsi sentire e il desiderio di abbandonarsi alle onde più dolci è sempre più intenso. Insieme all’estate, sta arrivando anche il momento di prendere il largo, letteralmente, e attrezzarsi per alcune gite sul mare, in compagnia di pochi intimi. Il fresco e le acque più calme domineranno la scena, e non si dovrà che lasciarsi andare per apprezzare i fine settimana più rilassanti che le rive italiane possano offrire.

La città sui due mari

Esiste un piccolo borgo ligure che si trova su un piccolo promontorio, che a sua volta si affaccia su due baie diverse: proprio per questa posizione privilegiata, il borgo viene conosciuto come la città sui due mari. Si sta quindi facendo riferimento a Sestri Levante, punto di approdo ideale per una gita sul mare e base principale da cui partire per escursioni nei dintorni, via terra e, soprattutto, via mare.

Se si noleggia una barca a Sestri Levante, infatti, si può prendere il largo ed esplorare tutta la zona del golfo ligure del Tigullio, fermandovi a guardare Chiavari e Rapallo: si tratta di due piccoli borghi dalle case colorate e dalle atmosfere vivaci, che aprono la rotta verso Santa Maria Ligure, più turistica e punto di partenza per interessanti escursioni nell’entroterra. Puntando su zone più note, invece, si può fare rotta verso Camogli, la cui costa è affollata di locali e ristoranti tipici, o Portofino e il suo meraviglioso promontorio.

Gite sul mare Tirreno

Il mare Tirreno, che bagna la capitale d’Italia, è uno dei più belli da esplorare. Partire dalla capitale può rivelarsi un’idea vincente, così da poter ammirare dal mare tutti i borghi vicini, caratteristici della costa laziale. Adesso che la Primavera sta lasciando il posto all’estate, dunque, esplorare la Riviera di Ulisse e la sua Sperlonga lascerà il turista incantato, soprattutto se, a bordo di una barca, avrà modo di apprezzare la villa di Tiberio, a ridosso del mare.

Chiunque apprezzi la classica idea della spiaggia, invece, può puntare direttamente su Gaeta, sulla stessa Riviera di Ulisse e ugualmente ricca di storia: era infatti una meta molto gradita dalle antiche famiglie romane, segno indiscutibile che il buon gusto non invecchia mai. Dal sapore storico sin dal nome, infine, si può citare anche Tarquinia, di origine etrusca e dalla sensazionale vista sul mare.

Le Maldive italiane

Spostandosi invece in Salento, si trovano altre coste incantevoli, forse più note anche a livello internazionale e certamente degne di essere menzionate. Tra queste, spicca certamente Pescoluse, le cui spiagge sono note come le Maldive del Salento, per ragioni che soltanto l’immaginazione può suggerire, se non si è ancora andati a visitarle. L’acqua cristallina, i colori della sabbia d’estate, l’atmosfera che si respira raggiungendo la costa, ogni cosa è fatta per ricordare le più note Maldive, in un incanto che lascia spiazzati turisti italiani e stranieri.

Da Otranto, inoltre, è possibile allontanarsi dalla riva in canoa o kayak e avventurarsi per brevi tratti nel mare Adriatico. Al contrario, sulla costa dello Ionio è possibile approfittare della bellezza delle spiagge di Gallipoli, in cui la movida è signora indiscussa, e di Porto Cesareo.

In breve, intorno all’idea di una gita sul mare si muove tutto un universo di possibilità, fatto di escursioni in barca o intrattenimenti di vario tipo, dalla movida fino a visite di natura più artistica e storica. Il momento per approfittare di queste possibilità è arrivato.