Finale, la Compagnia di San Pietro torna a celebrare le tradizioni locali dopo il Covid

Lasciati alle spalle i peggiori momenti di pandemia da Covid 19 e con l'allentamento delle restrizioni anti contagio, tornano gli impegni della Compagnia di San Pietro di Finale, volti a portare avanti e divulgare le tradizioni locali con un calendario che si arricchirà via via di ulteriori iniziative.

Si comincerà il 29 giugno coi sempre attesi, in particolare quest'anno dopo un'assenza durata due stagioni, festeggiamenti per San Pietro quando, oltre al ritorno della processione per le vie di Finalmarina con la benedizione del mare, le spiagge la sera del 28 giugno saranno nuovamente illuminate dai tradizionali falò.

Il 23 luglio invece, dalle 18 alle 22 in piazza di Spagna, "Cuxi e rei, cuci le reti", una dimostrazione di cucitura delle reti con degustazione di prodotti locali.

Due eventi per i soci invece il 23 settembre con la cena sociale e un mese preciso dopo, il 23 ottobre, con la gita.

Nel mentre, domenica 16 ottobre, lo specchio acqueo di Marina sarà animato dalla competizione natatoria del "Memorial Gamba".

A dicembre torneranno invece il classico presepe nella sede sociale in attesa del Natale, che sarà festeggiato il 23 dicembre col vin brulé, e del "Cimento della Befana" il 6 gennaio 2023 a chiudere le festività natalizie.