Cannabis legale: direttive in termini di qualità dei controlli interni

Il CBD sta guadagnando un posto importante nel mondo della cannabis, non solo per le sue proprietà medicinali. Molti dei suoi benefici sono stati identificati, comprese le sue azioni antinfiammatorie, neuro protettive, antiossidanti e anticonvulsivanti. Il CBD non solo offre questi effetti impressionanti, ma è anche non inebriante, il che rende la molecola adatta a una base di consumatori molto più ampia.

Al giorno d'oggi, sono disponibili molti prodotti, inclusi alimenti e integratori, per rendere più facile l'introduzione del CBD nella vita quotidiana. L'industria è in crescita e le innovazioni stanno portando a nuove tecniche di Estrazioni Canapa. Si tratta di nuovi e raffinati metodi di estrazione, utilizzati per isolare i cannabinoidi come CBD, terpeni e altro dalla cannabis. Uno di questi metodi, tra i migliori, è quello con CO₂.

L’ESTRAZIONE CON CO₂

L'estrazione con CO₂ sfrutta le molecole desiderate di cannabis utilizzando anidride carbonica supercritica. La CO₂ si trova solitamente allo stato gassoso o solido, ma può essere trasformata nello stato quasi liquido se sottoposta a temperature e pressioni critiche.

La CO₂ supercritica è estremamente efficiente nell'estrarre cannabinoidi, terpeni e così via: la sostanza, infatti, è in grado di passare attraverso la materia vegetale grazie alle sue proprietà gassose e di dissolvere i costituenti grazie al suo aspetto liquido.

Un metodo così efficace e avanzato ha un costo. L'estrazione con CO₂ è chiaramente la più complessa e costosa delle opzioni. La capacità di questo metodo di estrarre i principi attivi, senza lasciare residui nocivi, non ha eguali. Questo metodo si traduce in un olio a spettro completo, ricco di CBD e/o CBG e terpeni.

SOLO DA SEMI CERTIFICATI DI CANAPA SI POSSONO ESTRARRE PIANTE SICURE

La maggior parte delle aziende di CBD si procurano il CBD dalla Canapa, dai suoi fiori, steli e foglie. Questo è particolarmente vero per alcune aziende europee e svizzere, poiché questo raccolto industriale ha un contenuto di THC estremamente basso ed è l'unica opzione legalmente disponibile.

Componenti desiderabili come CBD e terpeni provengono da queste piante e vengono isolati utilizzando varie tecniche di estrazione. È però vero che il modo migliore per garantire una buona estrazione è ottenere piante create con Semi certificati Canapa accuratamente selezionati.

I semi certificati rappresentano il punto di partenza per una coltivazione di successo ma anche un importante strumento di tracciabilità, sicurezza e garanzia. Un sistema di gestione del rischio che consente di avere sempre lotti di semi freschi e conservati in modo adeguato.

