Richieste ammissione agli asili nido a Savona, 171 le domande inviate al comune, 82 accolte

Sono 171 le domande pervenute al comune di Savona per la richieste di ammissione agli asili nido comunali per i bambini dagli 0 ai 3 anni, nati nati dal primo gennaio 2020 e fino al 31 maggio 2021 e solo 82 sono state accolte.

Sul sito di Palazzo Sisto sono state pubblicate le graduatorie con divisione tra piccoli, medi e grandi e il numero delle domande non ammesse risultano essere quindi 87, una è stata esclusa.

Quattro sono gli asili comunali nel quale i bambini sono stati divisi, Piramidi in corso Mazzini (22 bambini), gestito in concessione, Aquilone a Lavagnola (24), gestito in concessione, Quadrifoglio in via Chiappino (16) a gestione diretta e Arcobaleno in via Moizo (20) gestito in concessione.

Nella fascia dei piccoli 20 i bambini che sono stati ammessi e 33 non ammessi, nei medi 37 ammessi e 22 non ammessi oltre ad uno escluso e nei grandi 25 ammessi e 33 non ammessi.

"Stiamo lavorando per ampliare di 13 posti e siamo in attesa che vengano inserite nell'organico le due educatrici, comunque le graduatoria è provvisoria - ha detto il vicesindaco e assessore alle politiche educative Elisa Di Padova.

Le graduatorie vengono formate annualmente, sulla base dei punteggi stabiliti da una delibera di giunta, e tengono conto della composizione del nucleo familiare, con particolare attenzione ai nuclei monoparentali, alla presenza di più figli minori ed alla presenza di familiari conviventi disabili e della condizione lavorativa dei genitori.

Viene comunque data precedenza assoluta, indipendentemente dal punteggio ai bambini disabili in situazione di gravità, già certificati ai sensi della Legge 104/1992, bambini affidati al Comune dall'Autorità Giudiziaria e bambini in affidamento familiare o affidamento preadottivo.