Al ristorante o in pizzeria, ma mai senza Fido. Quando la scelta dipende dall'accesso consentito ai cani

Dolidays, Dogwelkome, ZampaVacanza. Se da un lato molti clienti scelgono il ristorante o la pizzeria consultando recensioni sulla qualità del cibo, del servizio o dell'atmosfera del locale, un numero sempre maggiore di persone oggi si affida ad app e siti specializzati che indicano quei locali dove i cani non solo sono ammessi, ma davvero benvenuti e coccolati.

Portare il cane al ristorante, infatti, non è più un tabù. Anche nel savonese, territorio a forte vocazione turistica, frequentato da famiglie e viaggiatori con animali al seguito, sono sempre di più i locali che hanno deciso di aprire le porte a Fido.

Non mancano le attenzioni: ciotole d’acqua fresca, biscotti, spazi all’aperto o angoli ombreggiati. Piccoli gesti che fanno la differenza e che vengono spesso segnalati positivamente sulle piattaforme online e prese come punto do riferimento dai padroni dei cani.

Sul piano normativo la situazione è chiara: non esiste alcun divieto nazionale che impedisca l’ingresso dei cani nei ristoranti. La decisione finale spetta al titolare dell’esercizio, che può stabilire le proprie regole interne.

L’unico limite riguarda le aree di preparazione dei cibi: il Regolamento europeo n. 852/2004 vieta l’accesso degli animali alle cucine e agli spazi destinati alla manipolazione degli alimenti, ma nulla osta alla loro presenza nelle sale o nei dehors.

Molti Comuni liguri, inoltre, incoraggiano la convivenza responsabile con gli animali domestici. Da Varazze a Savona, passando per Albenga e Alassio, diversi ristoratori hanno scelto di segnalare esplicitamente la propria accoglienza ai cani con cartelli o adesivi all’ingresso, a testimonianza dell'apertura verso gli amici a quattro zampe.