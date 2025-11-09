Una pietra per sapere che tempo fa: inaugurato sul lungomare il Barometro di Pietra Ligure (FOTO)

Questa mattina il lungomare di Pietra Ligure ha accolto una nuova, singolare attrazione: il “Barometro di Pietra”, ultima trovata del gruppo goliardico Pulp in Valmaremola, già noto per le sue iniziative ricche di ironia e creatività.

La cerimonia di inaugurazione, svoltasi in un clima di curiosità e sorrisi, ha visto la partecipazione del sindaco Luigi De Vincenzi con il consigliere Umberto Bona, di don Giancarlo Cuneo e di una rappresentanza dei Carabinieri della stazione di Pietra Ligure. Tutti, con il dovuto spirito, hanno assistito alla “presentazione ufficiale” di questo innovativo – e decisamente esilarante – strumento meteorologico.

Il barometro, come suggerisce il nome, è una semplice pietra appesa con tanto di cartello esplicativo che riporta, in italiano e in dialetto locale, le sue “istruzioni d’uso”. Tra le indicazioni, tutte rigorosamente scientifiche, si legge:

Se la pietra è bagnata, piove.

Se è asciutta, c’è il sole.

Se si muove, tira vento.

Se è bianca, nevica (difficile).

Se non si vede, c’è nebbia (impossibile).

Se brilla, gelo (neanche se lo vedo).

Se non vedete la pietra e non avete bevuto, la pietra è stata rubata.

Se vedete due pietre, è ora di tornare a casa.

Un avvertimento finale, ironico ma non troppo, invita i passanti a “non danneggiare il meccanismo”.

“Questo oggetto non misura solo la pressione atmosferica, ma anche la nostra capacità di guardare avanti, di rispettare la natura, di preservare la memoria di chi, prima di noi, ha vissuto di mare e di vento - spiegano da Pulp in Valmaremola - Che sia un simbolo di stabilità nei giorni di bonaccia e di prudenza quando il cielo si fa grigio. Che il tempo sia sempre sereno fuori e dentro di noi”.

"Questa mattina, sul lungomare Bado, in una splendida giornata di sole e in un clima di curiosità, allegria e sorrisi, insieme al Consigliere Umberto Bona abbiamo partecipato all'inaugurazione ufficiale del 'Barometro di Pietra', "originale' strumento meteorologico donato dal gruppo goliardico 'Pulp in Valmaremola' e realizzato con la collaborazione del Masci - ha dichiarato il sindaco Luigi De Vincenzi - Grazie agli amici di Pulp in Valmaremola, certamente non nuovi alle iniziative scherzose che, oltre a divertirci e a seminare simpatia, hanno tutte uno squisito scopo benefico e un legame stretto con le nostre radici come, in questo caso, la spiegazione del 'funzionamento' dello strumento in puro dialetto pietrese".

Tra una risata e una foto ricordo, il nuovo “strumento meteo” è pronto a diventare una delle attrazioni più fotografate del lungomare pietrese — e, senza dubbio, la più infallibile nel prevedere il tempo… con il sorriso.