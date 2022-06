Trovato in possesso di alcuni grammi di hashish e di un bilancino: giovane fermato in piazza del Popolo ad Albenga

Nell’ambito dell’intensificazione dell’attività finalizzata alla prevenzione e repressione in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare tra i giovanissimi e dell’attività di controllo del territorio, ieri sera ad Albenga i poliziotti del Commissariato di Alassio e del Reparto Prevenzione Crimine, hanno denunciato un diciottenne per possesso di sostanza stupefacente.

I poliziotti erano impegnati per il servizio straordinario di controllo del territorio pianificato per la sera ed hanno effettuato un controllo nella zona di Piazza del Popolo di Albenga, in quel momento erano presenti alcuni gruppi di giovanissimi. All’arrivo degli operatori uno di loro ha cercato velocemente di allontanarsi e nascondersi alla vista dei poliziotti.

Immediatamente bloccato, il giovane è stato trovato in possesso di 34 grammi di hashish e un bilancino di precisione, è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’Art. 73 della Legge 103/90 ed il materiale è stato sequestrato.

Si evidenzia che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell'indagato sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile.