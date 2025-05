Borghetto S. Spirito, presentata la nuova flotta di droni della Polizia Locale: tecnologia al servizio della sicurezza

Si è svolta nella mattinata di oggi a Borghetto Santo Spirito, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Piazza Italia, la cerimonia ufficiale di presentazione della nuova flotta di droni assegnata al Nucleo Operativo Droni (N.O.D.) della Polizia Locale.

All’evento hanno partecipato numerose autorità civili e militari, tra loro l’assessore regionale alla Sicurezza Paolo Ripamonti, l’onorevole Francesco Bruzzone e i consiglieri regionali Sara Foscolo, Angelo Vaccarezza e Jan Casella. Hanno inoltre partecipato rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e delle amministrazioni comunali del territorio.

Nel corso dell’evento è stato proiettato un video che ha illustrato le capacità operative dei nuovi dispositivi, cui è seguita una dimostrazione pratica all’esterno del palazzo comunale. Gli operatori specializzati della Polizia Locale hanno messo in scena alcuni scenari d’intervento simulato, evidenziando le potenzialità di utilizzo dei droni. Attualmente sono due gli agenti abilitati all’uso della nuova tecnologia.

La flotta è composta da tre modelli: DJI Avata 2, DJI Mini 4 Pro e DJI Mavic 3T. Questi velivoli saranno impiegati in diverse attività: dal monitoraggio del traffico al controllo ambientale e urbanistico, dalla ricerca di persone disperse – anche in aree impervie – al supporto durante eventi pubblici. Ulteriori impieghi includono il censimento della fauna selvatica, rilievi topografici, sopralluoghi tecnici in zone difficilmente accessibili e attività di polizia giudiziaria.

A margine della presentazione, gli ospiti hanno potuto visitare la Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale, dove è stato illustrato anche il funzionamento del sistema di videosorveglianza urbana, oggi costituito da 83 telecamere – sia per la lettura targhe che per la sorveglianza di contesto.

"Con questa dotazione – ha dichiarato il sindaco Giancarlo Canepa – compiamo un ulteriore salto di qualità nella capacità operativa della nostra Polizia Locale, ma non solo, infatti sono strumenti che, nei limiti operativi che ci competono, mettiamo a disposizione di tutte le forze dell’ordine e di soccorso. I droni non sono un gadget tecnologico ma strumenti concreti al servizio della sicurezza, della legalità e della prevenzione. Un investimento che guarda al futuro, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’amministrazione moderna, efficiente e capace di affrontare efficacemente le sfide del presente".