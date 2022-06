Noli, l'amaro commiato di Marina Gambetta: "Tanto lavoro fatto percepito dai nolesi come un ostacolo"

E' durata appena il tempo di una seduta di Consiglio Comunale la seconda avventura amministrativa di Marina Gambetta, uscita sconfitta come ultima lista delle tre presentatesi alle urne lo scorso 12 giugno in termini di preferenze con il suo gruppo "In Repubblica 3.0".

Un vero "coup de théâtre" lo si potrebbe tranquillamente definire, una mossa inattesa, non fosse altro per lo spirito messo in campo negli ultimi anni pur dai banchi dell'opposizione. Eppure in questo terzo mandato da sindaco per Ambrogio Repetto la candidata sindaco non siederà nella minoranza.

A pesare il risultato delle urne. Non ne fa segreto l'ormai ex consigliere, la quale ha spiegato le proprie ragioni in una lettera formale di dimissioni arrivata "dopo una lunga riflessione".

"Nel 2019 sono stata eletta consigliere comunale tra le fila della lista civica 'In Repubblica 2.0' con una grande manifestazione di fiducia da parte degli elettori. Per circa tre anni ho svolto il ruolo di consigliere di opposizione attiva e rispettosa delle Istituzioni, che mi ha portato anche a dover affrontare questioni difficili e complesse. Ho cercato in ognuna di esse di agire solo per il bene di Noli e dei suoi cittadini" spiega Gambetta.

"La nuova tornata elettorale ha evidenziato che le mie azioni, pur avendo ottenuti concreti e riconosciuti risultati a favore di Noli e oggi a vantaggio della nuova Amministrazione, non sono state percepite come tali dalla popolazione" afferma con un riferimento alle vicende legate alla situazione dei civici di via Belvedere e del famoso 'buco' dove si attende ancora la realizzazione di box e parcheggi.

"Inoltre, le proposte contenute nel programma amministrativo avanzate con la mia nuova squadra, 'In Repubblica 3.0' per un futuro rinnovato di Noli, sono state lette come una visione non fattibile" aggiunge Gambetta con un velo di amarezza.

"Ringrazio pubblicamente tutti coloro che hanno dato fiducia a me e alla mia squadra e auguro un buon lavoro al nuovo Consiglio" conclude la lettera di dimissioni.