L'impatto del Coronavirus sul Turismo: Discoup.com ci aiuta a fare un quadro della situazione

Se da un lato la pandemia di Coronavirus è stato un duro colpo per le attività commerciali fisiche del paese, dall'altro anche le realtà online ne hanno enormemente risentito. Ad evidenziare le conseguenze che la pandemia e tutto ciò ad essa legato, come ad esempio le restrizioni ai viaggi e l'impossibilità di uscire di casa, è stato lo studio "E-commerce in Italia 2022" condotto da Casaleggio Associati.

Da questo studio è emerso che durante il periodo di lockdown il fatturato dei diversi settori economici è stato piuttosto altalenante, con alcuni settori in forte calo ed altri invece in salita. È il caso ad esempio dei settori alimentare, casa e ufficio e arredamento, cresciuti del 37% nel periodo compreso tra il 2019 e il 2022, i quali però si sono scontrati con la perdita di almeno il 34% dei settori del turismo e della mobilità.

La pandemia e le restrizioni non sono stati gli unici fattori determinanti in questo panorama di forte crisi per il settore turistico, perché a questi si sono affiancati anche una generale paura delle persone a viaggiare e a stare a stretto contatto con altre persone e la crescita dello smart working o lavoro da remoto.

I dati raccolti da Discoup.com

Sono stati diversi i brand e le aziende che hanno voluto prendere in esame il periodo della pandemia di Coronavirus per analizzare nel dettaglio le tendenze di mercato e fare previsioni per il futuro. Tra questi figura in particolare il portale dedicato ai codici sconto e coupon Discoup.com, che ha scelto di basare il proprio rapporto sul case study di tre diverse aziende celebri del settore turistico come MSC Crociere, Booking ed Expedia.

Prima di passare ad evidenziare quali sono state le perdite di fatturato e le eventuali riprese per queste tre aziende è però necessario fornire alcuni dati generali sull'andamento del settore turistico. Dallo studio è emerso che l'anno peggiore per questo settore è stato il 2020, durante il quale è stata registrata una diminuzione di fatturato del 58% rispetto all'anno precedente, con solo una parziale ripresa del 26% circa nel 2021.

L'osservazione di questa decrescita e successiva risalita ha portato ad ipotizzare che sarà proprio il 2022 l'anno dell'effettiva ripresa del settore, nonostante sia il 2023 l'anno in cui si prevede che le tendenze torneranno alla completa normalità. Discorso diverso invece per il settore della mobilità e soprattutto per le compagnie aeree, le quali con tutta probabilità potranno tornare alla situazione di partenza non prima del 2024.

Il case study di MSC Crociere, Booking e Expedia

Come già anticipato nel paragrafo precedente, tra le aziende selezionate da Discoup.com per il proprio studio sugli effetti della pandemia di Coronavirus sul settore del turismo vi sono MSC Crociere, Booking ed Expedia. Lo studio si è basato principalmente sul numero di visualizzazioni delle pagine del portale di sconti e offerte dedicate alle tre aziende, che ha visto un drastico calo nei mesi compresi tra aprile e agosto 2020, ovvero i mesi preferiti dagli utenti per organizzare un viaggio lungo o una vacanza breve.