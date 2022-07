Loano, al Giardino del Principe laboratorio creativo con Elena Lunardi

Proseguono i “Libri bambini sotto il tiglio”, gli incontri spettacolari con gli autori di libri illustrati promossi all'interno di “LOA-Legge in Ogni Angolo”, la manifestazione interamente dedicata alla lettura organizzata dall'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con l'Aps #cosavuoichetilegga? insieme ad Atuttotondo di Monica Maggi e con le associazioni e le realtà locali aderenti al “Patto per la Lettura”.

Lunedì 11 luglio alle 21 nel ridotto del Giardino del Principe è in programma un laboratorio cre-attivo con Elena Lunardi. L'incontro è rivolto a bambini e bambine dai 6 anni e prevede una lettura ad alta voce di diversi albi illustrati a cui seguirà un laboratorio artisticocreativo.

La partecipazione al laboratorio è gratuita, ma si richiede l'iscrizione. Per iscriversi occorre chiamare il 347.5031329. Numero posti limitato.

Elena Lunardi è educatrice, insegnante e mamma di quattro bambini. Crede nella formazione cre-Attiva e continua, per questo da anni si forma e forma gli insegnanti e gli educatori in percorsi sull’uso dell’albo illustrato a scuola e sull’arte come veicolo di conoscenza e di bellezza. Ha fondato insieme a Francesca Cortesi I Calzini Spaiati, attraverso cui condivide la sua passione per gli albi, per la natura e per l’arte, dove la diversità di ognuno di noi è punto focale, dove le mani si sporcano e le idee nascono. Collabora con la Petite Ecole di New York con laboratori per bambini ed insegnanti.

I “Libri bambini sotto il tiglio” sono fatti di letture ad alta voce, laboratori e incontri spettacolari con gli autori per bambini e bambine e le loro famiglie. Fanno parte della rassegna “Libri Estate”, che ha la finalità di attivare il piacere della lettura attraverso l’ascolto delle parole, che da scritte si animano tramite l’incontro con chi le ha pensate e tradotte in libro. Accompagnati dalla conduzione puntuale e garbata di Graziella Frasca Gallo, sotto il grande tiglio nel ridotto del Giardino del Principe, nelle fresche sere d’estate i partecipanti riprenderanno il filo del piacere del leggere. Incontri per grandi e bambini per incontrarci e per crescere, perché la lettura ci unisce.

La presentazione è stata organizzata in collaborazione con il Mondadori Bookstore di Loano e l'Aps #cosavuoichetilegga. L'ingresso è libero, i partecipanti sono tenuti a rispettare le norme anticovid in vigore.