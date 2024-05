Celle Ligure, tre giorni di raduno con le auto d’epoca ricordando Mario Garbolino

E’ uno dei borghi più belli della Riviera, ideale per ospitare un raduno d’epoca e rendere ancora più suggestivo questo paese pittoresco del Ponente Ligure. Dal 24 al 26 maggio Celle Ligure fa un tuffo nel passato ed è pronto ad ospitare le signore della strada ante ’40. Vetture storiche che sono pronte a mettersi in mostra per il raduno “Viaggiando nel Tempo”.

Ad organizzare la manifestazione è Michele Miresse amico fraterno di Mario, con il Comune di Celle Ligure in collaborazione con il Club Ruote d'Epoca Riviera dei Fiori di Villanova d'Albenga. Quest’anno il raduno sarà ancora più prestigioso perchè sarà intitolato all’amico Mario Garbolino scomparso lo scorso anno, un modo commovente per onorare la sua passione e amicizia del papà delle auto d’epoca.

“Mario era un appassionato e compagno di viaggio nel mondo delle Auto d’Epoca sempre presente con entusiasmo e professionalità, un ricordo prezioso che porteremo sempre con noi”, spiegano gli organizzatori.

Quello di Celle Ligure è un raduno di rare auto d’epoca costruite negli anni che vanno dal 1900 al 1940, vetture che rappresentano l’abilità e la maestria artigianale posseduta da chi ha saputo creare pezzi unici che sono diventati poi l’orgoglio dei collezionisti, ai quali va riconosciuto il merito di preservare nel tempo una parte della nostra storia. Sarà quindi possibile ammirare questi gioielli automobilistici, nei centri storici delle città non solo di Celle Ligure, ma anche di Savona e Varazze. In bella mostra si potrà curiosare tra pezzi unici e capolavori che hanno fatto la storia dell’auto e dei motori.