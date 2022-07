“Musica in piazza” a Cisano sul Neva. Il 5 luglio l’esibizione dell’Acustic Duo

Saranno l’Aqustic Duo e i “Lambertz” a salire sul palco, martedì 5 e giovedì 7 luglio, alle ore 20, in piazza Gollo, a Cisano Sul Neva, nell’ambito della rassegna “Musica in piazza”, organizzata dal comune di Cisano Sul Neva e che ha preso il via lo scorso 25 giugno, in occasione della “Festa Internazionale della Musica”. Una rassegna diventata ormai un appuntamento da non perdere per i clienti del Bar Ristorante Sport, Bar Cadana e Bar Neva che, oltre a degustare piatti della tradizione ligure e non solo, desiderano trascorrere una serata all’insegna della buona musica.

“Musica in piazza” animerà Piazza Gollo, tutti i martedì e giovedì d’estate, fino al 1 settembre, oltre a tre domeniche: 31 luglio con gli “Smaf”, 21 agosto con “Geddo Live” e 10 luglio quando sarà recuperato il concerto dei “The Persuaders”, in programma martedì 27 giugno ma che, a causa del meteo avverso, è stato annullato.

Martedì 5 luglio, intanto, torna a Cisano “Aqustic Duo”, nato nel 2005 e formato da Roberto Ferrua e Paolo Michelis, due albenganesi appassionati di musica e con una buona dose di esperienza grazie alle tante collaborazioni con musicisti locali e band. Vasto il loro repertorio che spazia dal famoso cantautorato italiano da Lucio Dalla, a Francesco De Gregori, da Ivan Graziani a Ligabue a Bennato, ai più famosi artisti internazionali da Sting a Nutini, a Collins.

Giovedì 7 toccherà ai “Lamberts”, band formata da Paolo Muzzurru al basso, Cristian Duncan Aicardi alle chitarre, Marco Garofalo alla batteria e Ale Lamberti voce e chitarre. Il loro repertorio spazia dai più grandi successi dei Pink Floyd a quelli di David Bowie, dai Red Hot Chili Peppers a Ben Harper fino a Lenny Kraviz e Bob Dylan.

La rassegna “Musica in piazza”, iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione Niero che, quest’anno conta ben 23 serate, ha tra gli obiettivi la valorizzazione e la promozione del paese, ma vuole anche essere di sostegno alle attività di ristorazione, penalizzate dai due anni e mezzo di Covid e un intrattenimento per residenti e turisti che scelgono piazza Gollo per cenare all’aperto nei dehor dei locali, a cui il Comune per il terzo anno consecutivo concede gratuitamente il suolo pubblico.