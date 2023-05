Albenga, bilancio 2022 approvato in consiglio, Pelosi: “Risultato di un’amministrazione capace ed efficace”

Si era concluso con lo sgomento della maggioranza il precedente Consiglio comunale al Albenga, lo scorso 27 aprile quando, al momento di discutere il punto riguardante l’”Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2022”, la minoranza rappresentata da Eraldo Ciangherotti (FI), Cristina Porto (Lega), Diego Distilo (Aria nuova per Albenga) e Gero Calleri abbandonano l’aula consiliare senza esprimere motivazioni. Segue poi il consigliere Roberto Tomatis (FdI) che a titolo personale fornisce le spiegazioni per cui anch’egli abbandona l’aula, lasciando di fatto solo Riccardo Minucci (Azione). Da qui la decisione di tralasciare, in via prudenziale, la discussione sul rendiconto di bilancio, rimandando una nuova seduta (leggi QUI).

Sul punto dell’ordine del giorno specifico, è ripartito da qui il consiglio comunale di ieri sera, 22 maggio, con l’assessore al bilancio Silvia Pelosi che, prima di illustrare la pratica, ha sottolineato come, durante il consiglio comunale dello scorso 27 aprile, “i consiglieri di minoranza abbiano lasciato l’aula consigliare obiettando un mero vizio formale con il mero intento di rallentare o bloccare l’attività amministrativa di Albenga. Gli atti, infatti, erano stati ricevuti dai consiglieri di minoranza che avevano avuto modo di consultarli e chiederne delucidazioni”.

L’Assessore al Bilancio Silvia Pelosi, dopo aver spiegato come la rendicontazione sia un documento contabile dal forte contenuto politico con il quale viene rappresentata tutta l’attività effettuata dall’Amministrazione, ha illustrato i dati relativi a incassi e pagamenti, i residui attivi e passivi e il Fondo Pluriennale Vincolato.

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 ammonta a 13.371.949,24 euro (il dato del 2021 era 12.168.267,09 euro) e vede, oltre ai necessari accantonamenti previsti per legge, anche una serie di somme che potranno essere utilizzate per nuove spese.

“Tra i dati che mi preme sottolineare – spiega l’assessore Pelosi -, quello relativo all’avanzo libero che ammonta a 1.239.345,41 euro, che deriva principalmente dallo stanziamento a Bilancio di Previsione (come previsto dalla Legge) del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità che non è stato necessario utilizzare grazie alle maggiori entrate, sia a competenza che a residuo. Questo ha consentito di mantenere una buona qualità dei servizi impegnando le risorse disponibili nella quasi totalità degli stanziamenti. Tali risorse possono essere utilizzate per spese non ripetitive o ulteriori investimenti e derivano dall’ottimo controllo di gestione effettuato dall’amministrazione, dai dirigenti e dagli uffici, lavoro promosso e guidato dall’ufficio Servizi finanziari, che ringrazio per la collaborazione e il sostegno”.

“In conclusione – prosegue -, i risultati contabili avuti nel corso del 2022, pur in presenza di numerose difficoltà derivanti dalla crisi economica ancora in atto, evidenziano la capacità dell’Amministrazione di tenere il bilancio in pareggio e, nello stesso tempo, di una efficace capacità di razionalizzazione delle spese, senza riduzione dei servizi ai cittadini”.

L’assessore ha quindi ricordato le risorse impegnate sui macroaggregati più importanti nell’esercizio finanziario 2022: Polizia Locale - 2.337.989,32 euro (di cui 1.632.077,59 euro sono i costi dei dipendenti per il funzionamento degli uffici); Istruzione - 1.337.718,47 euro; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - 356.122,37 euro; Turismo - 807.143,09 euro (parzialmente finanziata con l’imposta di soggiorno che per l’anno 2022 è stata riscossa per 154.256,92 euro, in aumento rispetto agli anni precedenti segnale di aumento del turismo sul territorio, con benefici notevoli per il tessuto economico e commerciale di Albenga); Tutela del territorio e dell’ambiente - 6.259.920,40 euro (cifra che comprende quasi per la sua interezza il canone corrisposto a Sat); Viabilità e Infrastrutture - 2.146.857,61 euro; Politiche sociali - 3.669.539,63 euro (di cui circa 1 milione di euro per il distretto socio sanitario e circa 800.000 riconducibili alle spese per i dipendenti).

Nel corso del 2022 sono stati, inoltre, avviati innumerevoli interventi sul territorio realizzati con finanziamenti comunali, regionali o statali:

ISTITUTI SCOLASTICI

Lavori di miglioramento sismico e di adeguamento alla prevenzione incendi del plesso scolastico di via degli Orti - importo finanziamento MIUR 680.000,00 euro; lavori di miglioramento sismico e di adeguamento alla prevenzione incendi del plesso scolastico Paccini - importo finanziamento MIUR 650.000,00 euro; lavori di consolidamento muro perimetrale plesso scolastico Paccini – fondi propri 68.952,00 euro; lavori di adeguamento antincendio secondo lotto Asilo via Torino – fondi propri 35.000,00 euro; lavori di risistemazione scala di emergenza scuole medie di via degli Orti 20.000,00 euro; rifacimento pavimentazione palestra scuole di Leca 87.840,00 euro; adeguamento prevenzione incendi scuole Campochiesa (lavori aggiudicati – in previsione giugno 2023) 125.000,00 euro.

CASERMA TURINETTO

A settembre 2022 sono stati completati i lavori di demolizione dell’ex Caserma Turinetto, per un importo di contratto di 1.113.816,67 euro oltre IVA ed è stato affidato il servizio per la progettazione preliminare/definitiva /esecutiva del nuovo polo scolastico alla Società Politecna Europa S.r.l di Torino (in previsione progetto esecutivo da consegnare all’INAIL entro il 31/12/2023

STABILI COMUNALI

Adeguamento igienico sanitario ed impiantistico bocciofila – fondi propri 45.000,00 euro; adeguamento impianto di climatizzazione E. Siccardi fondi propri 60.000,00 euro; risistemazione facciate piscina comunale 12.000,00 euro; ripristino facciate condominio Bagnoli 200.000,00 euro.

MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO

Nuova illuminazione parcheggio in via Milano - circa 30.000,00 euro; adeguamento barriere architettoniche marciapiede Via Trento (lavori terminati) – finanziamento Ministero 70.000,00 euro; adeguamento barriere architettoniche marciapiede via Martiri della Libertà (lavori terminati) finanziamento Ministero 55.000,00 euro;

riasfaltatura Strada Leca - Campochiesa – primo tratto – finanziamento ministero 130.000,00 euro; riasfaltatura strada Salea – circa 33.000,00 euro; pulizia rii euro 160.820 euro che ha compreso: canale adiacente depuratore 1.464,00 euro; rio Ariano 5.490,00 euro; rio Vallette - regione abissina 6.490,00 euro; rio Bra 30.500,00 euro; canale adiacente cimitero Leca 12.200,00 euro; rio Inferno (San Fedele) 21.960,00 euro; rio Antognano 36.600 euro; via dell'Agricoltura - (primo e secondo stralcio) 25.010,00 euro; rio Carenda 11.956,00 euro; rio Cadana 6.710,00 euro; risagomatura argini ponte Romano euro 2.440; manutenzione fossi e canali II lotto 126.500,00 euro (rio Antognano e Carenda); manutenzione fossi e canali I lotto 183.500,00 euro (Centa). Effettuata la pulizia del fiume Centa dalla foce al cavalcavia della via Aurelia.

PNRR

In merito agli interventi Pnrr, nel 2022 sono stati affidati i lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile con un importo di finanziamento complessivo di 770.000,00 euro (dei quali 600.000,00 euro con fondi Pnrr e 60.000,00 euro per adeguamento prezzi da parte del Ministero).

Infine, è stata affidata la progettazione definitiva/esecutiva dell’adeguamento alla prevenzione incendi e adeguamento antisismico dell’Asilo Nido di via Torino, per il quale il Comune ha ottenuto il finanziamento per un importo pari a 1.430.000,00 euro. Per tale intervento, è prevista l’aggiudicazione dei lavori entro il mese di maggio 2023.

Il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2022 è stato infine approvato con 11 voti favorevoli della maggioranza, 4 i voti contrari, di Ciangherotti, Distilo, Porro e Tomatis, 1 astenuto (Minucci).