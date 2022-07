Savona, pedinati e sorpresi in flagranza di reato: in cinque finiscono nella rete della polizia per spaccio di stupefacenti

E' di cinque arresti per detenzione e traffico di droga il bilancio dell'operazione condotta nella serata dello scorso 5 luglio da parte degli agenti della Squadra Mobile di Savona.

Le indagini sono state avviate dai poliziotti dal monitoraggio iniziale di tre soggetti, tutti con precedenti specifici in materia di droga di cui due italiani e uno straniero, che si incontravano circa una volta a settimana, sempre negli stessi luoghi e da lì si allontanavano con modalità che hanno insospettito gli investigatori.

Gli agenti, una volta studiati i loro movimenti, hanno individuato l’area del possibile scambio di droga e, appostati anche sui tetti degli edifici circostanti, sono intervenuti mentre avveniva la cessione. Uno degli uomini, giunto per primo nel luogo prestabilito, ha nascosto un sacchetto tra dei cespugli, rimanendo a sorvegliare a breve distanza. Gli altri due, sopraggiunti poco dopo, a bordo di due scooter, hanno recuperato quanto era stato nascosto fra la vegetazione.

Avvenuto lo scambio, i tre sono ripartiti in differenti direzioni: mentre l’uomo giunto con il furgone vi è risalito e si è diretto verso la propria abitazione, gli uomini in scooter hanno proceduto l’uno dietro l’altro mettendo in atto una sorta di staffetta, al fine di eludere eventuali controlli delle Forze di Polizia. Gli investigatori li hanno però seguiti cogliendoli poi di sorpresa poco prima del loro rientro a casa.

Al momento del controllo sono stati trovati oltre mezzo chilo di eroina e circa sessanta grammi di cocaina “in pietra”, che uno degli arrestati aveva nascosto nei pantaloni.

Il recupero della merce scambiata e le successive perquisizioni effettuate anche con l’ausilio delle unità cinofile della Polizia di Stato, anche a carico di altri due complici, entrambi italiani, hanno portato successivamente al sequestro di circa sei chili di droga, divisa fra marijuana (circa 4 kg), eroina (circa 2 kg) e circa un etto di cocaina, per un valore complessivo di circa 90 mila euro.

Sono state poi rinvenute e sequestrate anche alcune migliaia di euro in contanti, vario materiale per il confezionamento della droga e le sostanza da “taglio”.

Alcune delle persone coinvolte nell’operazione, tutte con precedenti specifici in materia di stupefacenti tranne una, hanno un lavoro regolare mentre altre pare non abbiano fonti legittime di reddito.

Gli arrestati, per i reati stabiliti dall’articolo 73 della Legge 309/90, sono stati condotti in carcere e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I provvedimenti adottati in questa fase non implicano tuttavia la responsabilità degli indagati/arrestati sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile.