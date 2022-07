Quiliano, "Premio nazionale per la Canzone d’Autore Emergente" scalda i motori: annunciati gli ospiti nazionali e individuati i semifinalisti

Sono stati individuati i semifinalisti del Premio Città di Quiliano: sono 24 le proposte musicali pre-selezionate tra le decine provenienti da tutta Italia. Tra tutti gli artisti preselezionati una giuria qualificata sceglierà i finalisti che si esibiranno dal vivo giovedì 21 e venerdì 22 Luglio prossimi al Parco di san Pietro in Carpignano a Quiliano, per concorrere all’assegnazione del “Premio nazionale per la Canzone d’Autore Emergente”.

Sono 11 le regioni da cui provengono gli artisti preselezionati: Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Marche, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia.

La manifestazione, giunta quest’anno alla sua dodicesima edizione, ha come obiettivo la valorizzazione di cantautori e gruppi emergenti, promuovendo artisti rappresentativi delle tendenze in atto nella canzone italiana.

Sono stai individuati anche gli ospiti d’onore dell’evento, tre prestigiosi protagonisti della canzone d’autore italiana: Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Mauro Ermanno Giovanardi (La Crus) e Paolo Archetti Maestri (Yo Yo Mundi). I tre artisti, oltre ad esibirsi dal vivo, faranno anche parte della giuria, accanto ad importanti giornalisti, promoter e produttori discografici.

Altra star della manifestazione sarà Massimo Cotto, uno dei più importanti tra gli scrittori e i giornalisti musicali italiani, già presidente della commissione selezionatrice di Area Sanremo dello scorso anno, chiamato a condurre le due serate.

Altri ospiti saranno annunciati nei prossimi giorni.

Grande soddisfazione da parte del direttore Artistico Roberto Grossi: “Anche quest’anno, accanto ai finalisti del concorso, il Premio vedrà sul palco ospiti di assoluto livello: ciò unito al prestigio della giuria, al numero e al livello delle proposte musicali giunte da tutta Italia, fa del Premio Città di Quiliano una delle manifestazioni più importanti a livello nazionale e la tra le maggiormente rappresentative della nuova musica italiana.”

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale E20, in collaborazione con la “Rete dei Festival”, con il patrocinio della Città di Quiliano e del “M.E.I. – Meeting degli Indipendenti” e con il sostegno della Fondazione A. De Mari

Di seguito l’elenco degli artisti pre-selezionati: 1) Diego Fabbri (Piemonte), 2) Eros Povigna (Liguria), 3) Fh3nix (Liguria), 4) Chiamatrmifran (Campania), 5) Fancesco Sgro' (Emilia Romagna), 6 Giacomo Viscomi (Calabria), 7) Gianluca Lalli (Marche), 8) Michele Tiso (Lombardia), 9) Nicola Merlisenna (Sicilia), 10) Roberto Pezzini (Umbria), 11) Sergio Adea (Puglia), 12) Sivo (Emilia Romagna), 13) Chiara Atzeni (Liguria), 14) Mava (Lombardia), 15) Luciano Nardozza (Lombardia), 16 Francesco Campidonico (Liguria), 17) Enrico Zambelli (Liguria), 18) Andrea Monselice (Lombardia), 19) Mae (Liguria), 20) Lamorale (Lazio), 21) Alecs Liguria (Liguria), 22) Saverio Tessore (Liguria), 23) Ilia Romano (Liguria), 24) Matteo Zucca (Lazio).

Massimo Cotto è DJ radiofonico, autore televisivo e teatrale, giornalista professionista, scrittore (ha al suo attivo oltre 70 libri), direttore artistico di numerosi festival e rassegne, presentatore e “narrattore”. È stato Direttore Artistico dell’ultima edizione di Area Sanremo.

Mauro Ermanno Giovanardi è fondatore dello storico gruppo La Crus, con cui pubblica 8 album con Warner, vincendo tantissimi premi tra cui due Targhe Tenco. Dal 2007 inizia la sua carriera solista che lo porta a Sanremo con “Io Confesso”; nel 2013 si aggiudica la Targa Tenco come migliore interprete e nel 2015 come migliore album dell’anno con “Il Mio Stile”. Ha avuto la direzione artistica di numerosi festival tra cui La Mia Generazione Festival in Ancona.

È stato uno dei selezionatori dell’ultima edizione di Area Sanremo.

Cristiano Godano è cantante, chitarrista, autore, attore e scrittore. Ha fondato i Marlene Kuntz, band di cui è frontman, nonché autore di tutti i testi (oltre 130). Nel 2008 ha esordito come scrittore, con i sei racconti de I vivi (Rizzoli), dai quali ha tratto un reading che ha portato in tour in tutta Italia. Ha pubblicato il racconto biografico in prima persona Nuotando nell’aria. Dietro 35 canzoni dei Marlene Kuntz (La Nave di Teseo, 2019). È docente all’Università Cattolica di Milano e tiene lezioni e workshop in ambito musicale e poetico. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo album da solista, Mi ero perso il cuore.

Paolo Enrico Archetti Maestri è il fondatore, cantante e chitarrista del gruppo musicale Yo Yo Mundi.

Produttore artistico, compositore, musicista, arrangiatore, editore musicale (edizioni La Contorsionista) e discografico (etichetta Sciopero Records distribuzione nazionale Self, distribuzione digitale The Orchard). Ha realizzato e gestisce un suo studio di registrazione in provincia di Alessandria.