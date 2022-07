Cannabis, Foscolo (Lega): "Campo largo sinistra pensa a droga libera? Noi a lavoro, pensioni e taglio tasse"

“Il vero campo largo per Pd, M5s e sinistra? La droga libera. Ad affermarlo sono stati loro stessi, in occasione degli Stati Generali della cannabis a Milano. Mentre a sinistra pensano alla droga libera, noi della Lega ci occupiamo di lavoro, pensioni, taglio tasse e bollette, problemi reali e urgenti per i cittadini. In un momento di crisi per tutti, con milioni di cittadini e migliaia di imprese in difficoltà, sono queste le vere priorità del Paese. Non le droghe e la promozione della cultura dello sballo”.

Così in una nota Sara Foscolo, deputata della Lega.