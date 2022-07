A Giustenice dal 14 al 17 luglio torna l’attesa Grande Sagra Gastronomica

Ritorno alla normalità, dopo due anni di stop, anche per la Grande Sagra Gastronomica di Giustenice che, come da tradizione, si svolgerà in piazza San Michele dal 14 al 17 luglio. L’evento, dopo la Sagra d’inizio estate che si è tenuta lo scorso giugno, è molto atteso sia da parte dei cittadini che dai numerosi turisti.

La Grande Sagra Gastronomica è l’occasione per degustare un’ampia selezione di piatti squisiti graditi a tutti i palati e per ascoltare ottima musica dal vivo.

L’apertura degli stand gastronomici è fissata per le 19.30, con un menu che prevede: ravioli e gnocchi, carne alla piastra, lumache alla ligure, coniglio alla castellana, acciughe fritte, pesce spada alla piastra, buridda di seppie, cundijun, patatine fritte, frittelle dolci e salate e dolci.

Ad allietare le serate gastronomiche, le orchestre con musica dal vivo.

Nel mese di luglio, Giustenice farà da sfondo anche a un altro attesissimo evento: dal 29 al 31, torna “Luglio Medievale”, con il suggestivo Palio di Giustenice e l’imperdibile cena con piatti e ambientazione dell’epoca. Nel corso di questo suggestivo evento, figuranti in costume d'epoca serviranno piatti della cucina medievale e, nel mentre, potrai goderti le entusiasmanti performance. La serata sarà caratterizzata infatti da combattimenti d'armi, spettacoli, musica e balli rinascimentali. La cena medievale è su prenotazione sino ad esaurimento posti ai numeri di telefono 338.971 3382 – 347.192 3253 – 340.243 9781 – 019.626376 (solo mattina).