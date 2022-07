Alcune località di Stella senz'acqua, il comune: "Ireti sta predisponendo una cisterna di grosse dimensioni per riempire la vasca di via Alpicella"

A seguito di un guasto prosegue l'emergenza idrica a Stella nelle località Teglia, Verne, Peglini e via Alpicella (COME RIPORTATO IERI DALLA NOSTRA REDAZIONE).

"La situazione durante la notte è stata in costante evoluzione - spiegano dal comune - In questo momento la società Ireti sta predisponendo una cisterna dell’acqua di grosse dimensioni in grado di riempire la vasca di via Alpicella".

Nella giornata di ieri la Croce Rossa e la Protezione civile hanno fatto squadra rispettivamente con la consegna di bottiglie d’acqua potabile e la cisterna da 400 litri per poter supportare al meglio questa grave situazione di disagio.

"Confidiamo che nelle prossime ore la situazione torni a ristabilirsi al 100%" concludono dal comune.