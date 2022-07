Diverse località di Stella senza acqua: Croce Rossa e protezione civile in soccorso con cisterna e bottigliette d'acqua

AGGIORNAMENTO ORE 19.30: concluso al momento l'intervento di urgenza della Protezione Civile locale collaborazione con la Croce Rossa Italiana - Comitato di Stella. Tra le 19.30 e le 20 30 è attesa sul posto una cisterna di Ireti per riprendere il servizio di erogazione acqua.

La raccomandazione per gli utenti è quella di giungere alla cisterna con taniche o bottiglie.

---

Dal tardo pomeriggio di ieri si è verificato un guasto alle linee idriche che servono le località Teglia, Peglini, Coste, Verne e via Alpicella a Stella e che doveva essere ripristinato entro il mezzogiorno di oggi, ma purtroppo le tempistiche si sono allungate portando il sindaco Andrea Castellini ad attivare tutta la macchina operativa per mitigare la problematica sul territorio.

"La Croce Rossa di Stella e la squadra comunale di protezione civile si stanno attivando rispettivamente con bottiglie d’acqua potabile e con la cisterna da 400 litri per poter supportare al meglio questa grave situazione di disagio - dicono dal comune - Si comunica che il mezzo della protezione civile di Stella entro al massimo le ore 15 verrà posizionato dalla piazzetta della fermata dell’autobus di Teglia e che la Croce Rossa di Stella girerà per la zona coinvolta dal disagio per portare bottigliette di acqua potabile appena possibile".

Ireti sta predisponendo una cisterna, che dovrebbe arrivare intorno alle 19, da far salire nella zona coinvolta dal disagio.