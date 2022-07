Toti a Savona, Pd: "Ma quale centro ictus? Non ha neanche gli arredi"

“Quella di oggi è l’ennesima passarella non richiesta di Giovanni Toti nella città di Savona. Uno spettacolo pieno di promesse, ma senza azioni concrete per il nostro ospedale”. Così in una nota i membri del Partito Democratico della sezione di Savona.

“Il tema principale del tour al San Paolo del presidente della Regione Liguria con delega alla Sanità è stata la visita al Centro Ictus. Ma quale Centro Ictus visita il Presidente Toti? Nonostante il susseguirsi di annunci ad oggi questa struttura non ha neanche gli arredi, ordinati solo l’otto luglio quindi addirittura dopo il 30 giugno, data nella quale era stata annunciata l’aperura. Nessun ritardo quindi, ma solo l’ennesima ‘favola’ raccontata sulla pelle dei cittadini”.

“Chiediamo a gran voce risposte serie e concrete al Presidente, nonché assessore alla sanità, Toti. I potenziamenti per l’ospedale San Paolo non sono più rinviabili, siamo di fronte al rischio concreto di ledere il diritto alle cure sancito in Costituzione”, concludono.