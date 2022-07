Controllo di vicinato a Carcare: incontro tra sindaco, polizia locale e coordinatori dei quartieri

Lo scorso 14 luglio presso la biblioteca di Carcare si è riunito il comitato del controllo di vicinato operante sul territorio comunale. L'obiettivo? Fare il punto della situazione dopo due anni e mezzo di pandemia con i coordinatori dei tre quartieri di controllo: Vispa, Biglino e Gaggioni.

"Carcare è l'unico comune della Val Bormida dove viene svolta questa attività in collaborazione con il Ministero dall'Interno e le linee guida dettate dalla Prefettura di Savona" spiegano i coordinatori dei quartieri Diego Bazzano (Biglino), Mauro Chiola (Vispa) ed Enrico Casanova (Gaggioni).

"Alla presenza del sindaco e della polizia locale abbiamo pensato di ampliare la cartellonistica già presente nelle aree interessate e proseguire con il controllo in altre zone del comune. Nonostante il periodo di fermo, dovuto all'emergenza sanitaria, l'attività è proseguita in modo proficuo con l'utilizzo della chat per informare e segnalare situazioni di pericolo o su sospetti di auto o movimenti".

"Oltre a rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i volontari - concludono i coordinatori dei quartieri - Il piano resta il medesimo: continuare su questa strada per instaurare una sinergia sempre più forte tra cittadini, amministrazione comunale e polizia locale".